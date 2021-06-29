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Дети, которые помнят свои прошлые жизни: 5 невероятных историй

29.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети, которые помнят свои прошлые жизни: 5 невероятных историй

На данный момент есть несколько направлений, которые утверждают, что после смерти душа человека перерождается. Звучит странно, и так ли это на самом деле, ответить вам не сможем. Но расскажем несколько историй детей, которые помнят свою прошлую жизнь. 

 

1.


Фото: dogtail.org

Пятилетний сын однажды ни с того ни с сего спросил своего отца: «Где Банджо? Когда мы отправимся его искать?». Отец ребенка пребывал в настоящем шоке. Все дело в том, что так звали его любимого питомца, бультерьера. Он был у него, когда тот еще сам был подростком. Из-за наводнения, которое случилось в этой местности, Банджо спас его брата, но при этом сам погиб. Брат долгое время не мог отойти от этой ситуации, корил себя. И через 2 года его сбила машина. 

Самое интересное, отец ребенка никогда не рассказывал сыну о своем питомце, а жена сама не знала этой истории. Откуда у мальчика появились такие вопросы, остается только догадываться…

2.


Фото: zastavki.com

Мама одной девушки рассказала ей как-то интересную историю. Когда дочурка была маленькой, она из окна родительской машины увидела другое транспортное средство – «Фольксваген Жук» синего цвета. Она начала кричать и плакать. После того как мама спросила, в чем дело, дочка ответила: «Я умерла в этой машине, когда была беременной. Мне было очень жарко». 

Естественно, молодая девушка не помнит эту историю. Но в голове мамы она останется навсегда.

3. 


Фото: annamillinery.com

Дочь одной женщины спросила маму, помнит ли та ее модную шляпу? Та не поняла, о какой именно вещи идет речь. Тогда дочурка рассказала, что она помнит, как работала в банке и копила на одну очень привлекательную шляпку, а в итоге и купила ее. Эта ценная вещь находилась в коробке, ее чуть не раздавил мужчина в автобусе. А далее произошла авария, где девушка погибла. 

4.


Фото: architime.ru

Сестра маленького мальчика поведала невероятную историю. Ее брат родился сразу после событий, которые произошли 11 сентября 2001 года. И через несколько лет после рождения он рассказал, что помнит, как работал в очень высоком здании, ходил в костюме, а дальше случилось что-то страшное. Родители от услышанного были в шоке. 

5.


Фото: lady.tochka.net

Сын как-то рассказал своей маме очень неоднозначную вещь. Будто бы он помнит, что когда мама была маленькой, а он большим, они вместе танцевали на кухне. Эти слова надолго поселились в голове женщины, так как она действительно танцевала маленькой со взрослым мужчиной – своим дедушкой. 

 

По материалам сайта lentanovosti.com

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На данный момент есть несколько направлений, которые утверждают, что после смерти душа человека перерождается. Звучит странно, и так ли это на самом деле, ответить...
 
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