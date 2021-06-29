Названы знаки Зодиака мужей-тиранов. А какой знак у вашего мужа?

Источник материала: ОНТ

Астрологи часто отмечают какие-либо общие черты, характерные для разных знаков Зодиака. Так вот и сейчас они нашли тенденцию к проявлению... тирании у мужчин. Специалисты утверждают – лучше с этими тремя знаками быть максимально аккуратно, а то ваша совместная жизнь может стать очень сложной.

3-е место – Девы



Фото: medium.com

Обычно такие мужчины кажутся многим «принцем на белом коне», ведь во время романтических свиданий и прогулок они будут вести себя с вами, как настоящие романтики: делать красивые жесты, дарить подарки и уделять внимание. Но есть одно НО: все это продлится вплоть до момента, пока вы не начнете жить вместе. Уже на первой неделе сожительства вы столкнетесь с его деспотичностью.

Во-первых, они являются самым педантичным знаком, ведь именно для них порядок – это основа жизни. Но порядок они понимают по-своему: все должно лежать на тех местах, где они оставили вещи, а если вы их перенесете – быть беде. К тому же для них невероятно важно находиться в очень чистом пространстве, но при этом сами уборку они не особо не любят. Следовательно, вам все свое свободное время придется мыть полы и протирать все от пыли.

Во-вторых, мужчины-Девы любят считать деньги, при этом лишний раз не хотят их отдавать. То есть подарки закончатся еще на букетно-конфетном периоде. Вам всегда нужно будет придерживаться планов своего избранника, потому что его жизнь расписана на год вперед. Готовьтесь полностью подстраиваться под его желания.

2-е место – Скорпионы



Фото: kakprosto.ru

Сначала стоит отметить, что эти мужчины по натуре своей манипуляторы, которые могут сломать даже самый сильный женский характер и заставить плясать под свою дудку.

Он может постоянно давить на женщину, ревновать к каждому прохожему, при этом вселяя в нее всепоглощающее чувство вины. Его собственничество будет распространяться на ваш досуг, внешний вид, а также на ваше личное пространство. Скорпионы мечтают иметь над избранницей полную власть, а в случае неповиновения – будет стараться обидеть и наслаждаться этим. Победить такого мужчину сможет лишь та, которая легко справляется со всеми манипуляциями, либо сама может манипулировать не хуже него.

1-е место – Овны



Фото: picsy.ru

Несмотря на то, что этот знак обычно не склонен к манипуляциям и не будет так сильно хитрить, как Скорпион, стоит готовиться к тому, что он будет крайне несдержанным. По своей натуре Овен является достаточно вспыльчивым человеком.

Обычно Овны эгоистичны, потому что только их мнение имеет место быть. Остальные же должны с ними соглашаться, либо они будут спорить и упираться до последнего. Ведь только они всегда правы, только они могут решать, что делать. А ваше мнение учитываться не будет.

По материалам сайта clutch.net.ua

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