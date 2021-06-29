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В Молодечно местный житель оказался заперт в собственной квартире: пять дней без еды и без воды

29.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Молодечно местный житель оказался заперт в собственной квартире: пять дней без еды и без воды

 Чьим же ключом была заперта входная дверь? И куда подевались его собственные ключи? А также – удалось ли его спасти из голодного заточения? Прямо сейчас в «Тревожной кнопке»:

Финал у этой истории позитивный: пленника всё-таки спасли. Вот он спускается по пожарной лестнице с балкона второго этажа. Как выяснилось, искать его начнут милиционеры совсем по-другому поводу: 32-хлетний местный житель оказался потерпевшим в квартирной краже. Однако перестал выходить на связь. Сыщики, наведываясь к нему домой в очередной раз, услышат подозрительный шум внутри квартиры. Вызовут МЧС на помощь и «извлекут» пленника из заточения.  

Оказалось, что мужчина потерял ключи от квартиры. А заперла его, уходя, собственная мать. Случайно.

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 Чьим же ключом была заперта входная дверь? И куда подевались его собственные ключи? А также – удалось ли его спасти из голодного заточения? Прямо сейчас в...
 
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