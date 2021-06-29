Фестиваль «Вытокі» пройдет в Бобруйске с 15 по 17 июля. Вот что будет в программе

Источник материала: ОНТ

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу» пройдет в Бобруйске с 15 по 17 июля, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Мероприятие начнется с экскурсии и программы историко-культурного наследия. В 13:00 состоится круглый стол «Бобруйск. Традиции и современность».

На художественной выставке «Кола часу» можно будет увидеть работы белорусских художников (17:30). В 18:00 пройдет лекция-презентация «Современное белорусское изобразительное искусство».

16 июля в рамках фестиваля пройдут семинары по продвижению творческих и инновационных проектов. Начало – в 11:00. В 14:30 запланирована культурно-экономическая программа «Капитал места». Участники мероприятия обсудят продвижение национальных брендов.

В 15:00 состоится семинар Белорусской олимпийской академии, а в 19:00 – концерт органной музыки Валерия Шмата «Мой крок да Алiмпу».

Центральное мероприятие фестиваля – соревнования и конкурсы на спортивной площадке возле «Бобруйск-Арены». Они стартуют в 13:00 17 июля.

Также в заключительный день фестиваля будут определены лучшие молодые исполнители в вокальном конкурсе. В 19:00 пройдет концерт с участием популярных артистов, затем зрителей ждет фейерверк.

ФОТО: НОК

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