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Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые

29.06.2021 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться. На пути стойкости, мужества и терпения, терпения, еще раз терпения хочу пожелать вам веры в себя, мудрости и удачи.

Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые

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Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси,...
 
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