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Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые
Новости Беларуси. Роскошные платья, эффектные костюмы и атмосфера торжества. Республиканский бал выпускников собрал самых успешных молодых людей Беларуси,...
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