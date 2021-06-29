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SpaceX перенесла запуск ракеты с микроспутниками

29.06.2021 23:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX перенесла на среду запуск 85 космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что запуск состоится во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). По данным компании, он был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за помех в районе полета ракеты-носителя.

Как пояснил глава компании Илон Маск, запуск был отменен из-за того, что в свободной от полетов зоне в районе запуска был замечен самолет. Предприниматель посетовал на то, что для освоения космоса необходимо "провести масштабную реформу регулирующих органов".

В рамках перенесенного запуска SpaceX доставит на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три микроспутника Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. Они будут выведены на орбиту приблизительно через час после запуска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках перенесенного запуска SpaceX доставит на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных...
 
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