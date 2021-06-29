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Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

29.06.2021 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потом грянул бал. Для выпускников неофициальная часть праздника – прием от имени Президента – прошел в выставочном павильоне «БелЭкспо». Праздник – награда и подарок за их старания и успехи.

Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте проведем этот вечер на равных, чтобы вы хорошо отдохнули. Спасибо вам, что пришли. Счастья вам!

Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

Уже завтра для этих юношей и девушек начнется совсем другая жизнь со своими делами и заботами. Им предстоит покорять карьерные вершины, строить семьи и сохранять наследие страны. Но сегодня вечером, отложив взрослые дела на потом, они еще раз закружатся в выпускном вальсе.

Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

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