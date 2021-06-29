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«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

29.06.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на приёме для выпускников: «Давайте проведём этот вечер на равных»

Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отличный старт во взрослую жизнь.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

Среди награжденных и Евгения Левикина. Выпускница Военной академии влюблена в небо. Девушка освоила сложнейшую специальность инженера авиационных бортовых радиоэлектронных систем. Она с гордостью носит форму и признается: «Служу Отечеству», – для нее не просто высокие слова.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

Евгения Левикина, выпускница Военной академии Беларуси:
Было трудно на курсе молодого бойца, потому что надо было перебороть какие-то свои стереотипы, надо было смириться, что ты все-таки девушка военная, это накладывает какие-то особые эталоны на твое поведение, манеру общения даже с некоторыми людьми.

Очень волнительно. Наверное, для каждого присутствующего тут это какая-то честь. Особенно для меня как награждаемой, потому что не каждому выпадет это. Я счастлива.

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

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