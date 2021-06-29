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«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 20 человек из рук главы государства получили благодарности. Для ребят это отличный старт во взрослую жизнь.
Среди награжденных и Евгения Левикина. Выпускница Военной академии влюблена в небо. Девушка освоила сложнейшую специальность инженера авиационных бортовых радиоэлектронных систем. Она с гордостью носит форму и признается: «Служу Отечеству», – для нее не просто высокие слова.
Евгения Левикина, выпускница Военной академии Беларуси:
Очень волнительно. Наверное, для каждого присутствующего тут это какая-то честь. Особенно для меня как награждаемой, потому что не каждому выпадет это. Я счастлива.
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«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, три сотни выпускников вузов со всей страны,...
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