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Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музей «Поезд Победы» – это 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия. Каждый – отдельная страница истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создать атмосферу и добиться погружения в реальность помогают новейшие технологии: более 4 000 единиц экспонатов, мультимедийные эффекты, театральное освещение, звуки и даже запахи. Перед прибытием в Беларусь «Поезд Победы» дополнил новый вагон, его посвятили защите Брестской крепости.
Дмитрий Поштаренко, автор экспозиции «Поезд Победы»:
«Поезд Победы» стал первым в мире передвижным музеем с эффектом присутствия. Впервые он отправился с Белорусского вокзала в Москве в октябре 2020 года, в Беларусь прибыл в начале июня. За время путешествия по стране поезд успели посетить более 20 тысяч человек. 30 июня он вернется в Москву.
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Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика
Новости Беларуси. Музей «Поезд Победы» – это 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия. Каждый – отдельная страница истории, сообщили в программе Новости «24...
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