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Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?

29.06.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 54 новых автобуса пополнили автопарк в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?

Почти половина новинок – так называемых гармошек – повышенной вместимости. 11 машин предназначены для пригородных, 18 – для городских маршрутов. Новые автобусы комфортабельны, оснащены кондиционерами, USB-разъемами.

Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?

Александр Тишкевич, директор автобусного парка № 6:
Новые автобусы более комфортабельны для перевозки пассажиров. В каждом автобусе установлен кондиционер как для водителя, так и для салона. Пассажиры перевозятся в комфортабельных условиях, и водитель ощущает себя более комфортно по сравнению с теми автобусами, которые эксплуатировались раньше. В этом году еще должны быть поставлены более 20 автобусов для Заводского района, именно для 6-го автобусного парка.

Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?

Илья Погодаев, водитель автобусного парка № 6:
Самое главное преимущество нового автобуса – это наличие кондиционера и у водителя, и у пассажиров. Также хорошо – мониторы поставили. По сравнению со старыми машинами очень удобная панель, то есть все клавиши четко нажимаются, фиксируются. Очень удобно стало по сравнению с предыдущими моделями МАЗа. Сидения, подлокотники, руль удобные.

Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?

Всего в автопарке 300 автобусов. В обновлении нуждаются около 150 единиц. Ежегодно парк пополняется десятками машин.

 
 
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Новости Беларуси. 54 новых автобуса пополнили автопарк в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почти половина новинок – так...
 
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