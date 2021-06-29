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Больше вместимость, кондиционеры. Какие ещё преимущества у новых автобусов минского автопарка №6?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 54 новых автобуса пополнили автопарк в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почти половина новинок – так называемых гармошек – повышенной вместимости. 11 машин предназначены для пригородных, 18 – для городских маршрутов. Новые автобусы комфортабельны, оснащены кондиционерами, USB-разъемами.
Александр Тишкевич, директор автобусного парка № 6:
Илья Погодаев, водитель автобусного парка № 6:
Всего в автопарке 300 автобусов. В обновлении нуждаются около 150 единиц. Ежегодно парк пополняется десятками машин.
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Новости Беларуси. 54 новых автобуса пополнили автопарк в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почти половина новинок – так...
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