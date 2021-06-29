|
Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный проект в архитектуре и градостроительстве. В Минске подписан инвестдоговор на возведение умного города «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор эмиратской компании Мухаммед аль-Аббар. 28 июня с инвестором встретился глава государства Александр Лукашенко.
Читайте также:
В состав комплекса будут входить здания и сооружения Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта и ряда других объектов общественно-делового назначения и жилой застройки. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время. Как отметил Владимир Кухарев, инвестпроект даст толчок развитию Минска.
Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Срок реализации масштабного инвестпроекта предусмотрен до 2040 года, объем инвестиций составит не менее 10 миллиардов рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»
Новости Беларуси. Уникальный проект в архитектуре и градостроительстве. В Минске подписан инвестдоговор на возведение умного города «Северный берег», сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)