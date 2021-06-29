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Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»

29.06.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальный проект в архитектуре и градостроительстве. В Минске подписан инвестдоговор на возведение умного города «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор эмиратской компании Мухаммед аль-Аббар. 28 июня с инвестором встретился глава государства Александр Лукашенко.

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В состав комплекса будут входить здания и сооружения Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта и ряда других объектов общественно-делового назначения и жилой застройки. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время. Как отметил Владимир Кухарев, инвестпроект даст толчок развитию Минска.

Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Я не так хочу говорить о зданиях, как о том, что мы предоставим людям. Люди заинтересованы в том, чтобы жить среди современных технологий, дизайна, инфраструктуры. Комплекс, который построим, будет создан для полноценной комфортной жизни граждан, чтобы они получали удовольствие от походов по магазинам, спортзалам, развлекательным заведениям, местам, где работают. Мы хотим предоставить людям все лучшее и реализуем для них невероятный проект.

Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Планируем туда провести ветку метро, это будет ответвление от третьей линии метро. Естественно, там будут самые современные подходы в транспортной инфраструктуре. Сам проект планирует, что все здания будут исключительно работать на электричестве, отопление на электричестве. Естественно, и экологические виды транспорта (троллейбус, электробус) будут максимально использоваться на этой территории.

Срок реализации масштабного инвестпроекта предусмотрен до 2040 года, объем инвестиций составит не менее 10 миллиардов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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