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В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?

29.06.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшее молодежное подворье выберут в Копыльском районе. Здесь стартовал конкурс среди семей, у которых есть личное приусадебное хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победителей определят в номинациях «Сам себе хозяин», «Наш агрогородок», «Мой дом – моя крепость» и «Лучшие озеленители».

В Копыльском районе пройдёт конкурс приусадебных хозяйств. Кто может участвовать?

Среди основных условий – возраст одного из супругов не старше 35 лет. При оценке подворий учитываются цветоводство, содержание хозяйственных построек, оригинальность оформления двора и придомовой территории. Победителями станут молодые семьи, набравшие максимальное количество баллов в одной из номинаций. Итоги подведут в августе.

 
 
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Новости Беларуси. Лучшее молодежное подворье выберут в Копыльском районе. Здесь стартовал конкурс среди семей, у которых есть личное приусадебное хозяйство,...
 
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