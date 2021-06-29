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В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?

29.06.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках закрыт из-за аварийного состояния. Произошло обрушение бетонной плиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?

Сейчас специалисты готовят сметную документацию, после приступят к восстановлению объекта. Ремонт планируют выполнить в течение нескольких недель, рассматривают вариант полной замены старого моста на новый.

В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?

Сейчас перейти реку можно по автомобильному мосту, который расположен неподалеку.

 
 
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Новости Беларуси. Пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках закрыт из-за аварийного состояния. Произошло обрушение бетонной плиты, сообщили в программе...
 
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