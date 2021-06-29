|
В Крупках закрыли пешеходный мост. Когда закончат ремонт?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках закрыт из-за аварийного состояния. Произошло обрушение бетонной плиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас специалисты готовят сметную документацию, после приступят к восстановлению объекта. Ремонт планируют выполнить в течение нескольких недель, рассматривают вариант полной замены старого моста на новый.
Сейчас перейти реку можно по автомобильному мосту, который расположен неподалеку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пешеходный мост через реку Курнеевку в Крупках закрыт из-за аварийного состояния. Произошло обрушение бетонной плиты, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)