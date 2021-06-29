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Гидропушка, парикмахерская и буфет. Побывали в легендарной «Бане №1» и узнали, что там поменялось после ремонта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарная «Баня № 1» на улице Богдана Хмельницкого открылась после реконструкции, которая длилась почти два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пять лет назад состояние здания признали аварийным. Реконструкция объекта началась в августе 2019 года. Сейчас это современный банно-оздоровительный комплекс. Фасад здания постарались воссоздать. Он, как и прежде, из красного кирпича.
На первом этаже расположен бассейн с тремя дорожками для плавания, гидропушкой, водопадом и массажером для ступней. Есть здесь и мини-парикмахерская, а также буфет.
На втором этаже разместили мужские и женские залы с лавками из искусственного камня, купелями, парными и душевыми. В общих отделениях, номерах, бассейне, душевых полы с подогревом.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Анатолий Марченко, директор УП «Городские бани»:
Зоя Маковская:
«Баня № 1» стала первой послевоенной баней, возведенной в Минске в 1954 году. Сейчас объект рассчитан на 157 человек. Рядом есть парковка для посетителей на 10 мест. Режим работы комплекса зависит от дней недели.
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Гидропушка, парикмахерская и буфет. Побывали в легендарной «Бане №1» и узнали, что там поменялось после ремонта
Новости Беларуси. Легендарная «Баня № 1» на улице Богдана Хмельницкого открылась после реконструкции, которая длилась почти два года, сообщили в программе...
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