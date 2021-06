325-ы дзень пратэстаў. Пачалі судзіць Мікалая Дзядка, ЕЗ падрыхтаваў чарговы пакет санкцыяў

Источник материала: Белсат

325 дзён працягваецца палітычны крызіс у Беларусі, у якім грамадства супрацьстаіць уладам краіны. Belsat.eu падводзіць вынікі гэтага дня.

У ЕЗ падрыхтавалі пяты пакет санкцыяў супраць рэжыму А. Лукашэнкі. Абмежаванні ЕЗ увядзе ўжо на пачатку ліпеня, напісаў у сваім Telegram-канале кіраўнік Беларускага свабоднага тэатру і грамадскі дзеяч Мікалай Халезін.

Камандны чэмпіянат свету па спартовай хадзе, які меў прайсці ў красавіку 2022 года ў Менску, перанясуць у іншае месца.

Пра гэта паведаміў спартовы журналіст Бэрнард Ндонг на сваёй старонцы ў Twitter:

World Athletics moves the World race walking team championships from Minsk in Belarus to an unnamed location.