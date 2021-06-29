Полигон под Барановичами готовят к белорусско-российским учениям

Военнослужащие гродненской 557-й инженерной бригады готовят объекты общевойскового полигона Обуз-Лесновский к белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2021», сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Фото: silovik.org

«Завершена разведка местности на наличие взрывоопасных предметов. Сейчас военнослужащие занимаются фортификационным оборудованием командных пунктов, капониров, наращивают ходы сообщения, заготавливают инженерные конструкции для маскировки районов, позиций и рубежей, которые займут войска, устанавливают невзрывные инженерные заграждения», — отметили в военном ведомстве.

Учения пройдут 10-16 сентября на территории двух стран. В основу маневров, по информации Минобороны, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

В ходе учений предполагается «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.