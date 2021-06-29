В Беларуси продлили госрегулирование цен на социально значимые товары

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено в Беларуси по 23 сентября включительно, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.





Продление действия мер согласовано с коллегией Евразийской экономической комиссии 29 июня.

При этом исключено регулирование цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый; отменено ограничение размера предоставляемых скидок до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% по соответствующей товарной позиции.

Кроме того, уточнены отдельные товарные группы, на которые распространяется госрегулирование, увеличен размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30% на отдельные товары. Появилось новое требование о необходимости указания в товарно-транспортных накладных информации об отпускной цене и оптовой надбавке (скидке).

Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования решения об их введении и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30 июня.

Как сообщалось, для сдерживания роста цен на социально значимые товары первой необходимости правительством 23 февраля 2021 года было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, а с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в конце марта продлило по 29 июня госрегулирование цен на социально значимые товары, которое было введено в апреле прошлого года и ежеквартально продлевалось.