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США ограничат воздушное сообщение с Беларусью
Источник материала: АФН
Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Беларусью сией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Госдепартаментом.
Ранее американские власти из-за инцидента с самолетом компании Ryanair объявили о приостановке действия соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года. На фоне этого, указывает Bloomberg, ограничительные меры со стороны Минтранса будут носить "символический характер" с целью обозначить "сохраняющуюся у США озабоченность" в связи с задержанием Протасевича.
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Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Беларусью сией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа...
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