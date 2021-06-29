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США ограничат воздушное сообщение с Беларусью

30.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Беларусью сией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Госдепартаментом.

Ранее американские власти из-за инцидента с самолетом компании Ryanair объявили о приостановке действия соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года. На фоне этого, указывает Bloomberg, ограничительные меры со стороны Минтранса будут носить "символический характер" с целью обозначить "сохраняющуюся у США озабоченность" в связи с задержанием Протасевича.

 
 
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Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Беларусью сией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа...
 
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