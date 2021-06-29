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Минчанин получил 15 суток за фото пропагандиста, которое послал блогеру Мотолько

30.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

34-летний житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста за то, что отослал фото пропагандиста Александра Бенько блогеру Антону Мотолько.


Александр Бенько / Facebook​

На фото предположительно автор пропагандистского канала "Желтые сливы" покупает в магазине алкоголь, пишет Еврорадио. Оно появилось в ТГ-канале Антона Мотолько, признанном властями экстремистским. 24 июня Мотолько сообщил, что парень, сделавший фото, задержан.

Как пишет @viasnanazirae, 28 июня в суде Московского района Антонова судили за "мелкое хулиганство" (ст. 19.1 КоАП). Получается, теперь можно загреметь на Окрестина даже за фото.
 
Теги: Минск
 
 
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34-летний житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста за то, что отослал фото пропагандиста Александра Бенько блогеру Антону Мотолько.
 
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