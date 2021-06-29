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Минчанин получил 15 суток за фото пропагандиста, которое послал блогеру Мотолько
Источник материала: Партизан
34-летний житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста за то, что отослал фото пропагандиста Александра Бенько блогеру Антону Мотолько.
Александр Бенько / Facebook
На фото предположительно автор пропагандистского канала "Желтые сливы" покупает в магазине алкоголь,
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34-летний житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста за то, что отослал фото пропагандиста Александра Бенько блогеру Антону Мотолько.
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