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«Все диаспорские организации под одним крылом». Как в Минске будут проводить дни национальных культур?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июня в Минске прошло заседание Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Структура функционирует с 2006 года. В нее входят руководители крупнейших национально-культурных объединений нашей страны. 29 июня они обсудили вопросы распределения бюджетных средств, участия коллективов в днях национальных культур.
Ежегодно такие праздники собирают минчан и гостей столицы в Верхнем городе. Отметили и проведение отборочных конкурсов в регионах Республиканского фестиваля национальных культур, который планируется в 2022 году.
Натик Багиров, председатель Конгресса азербайджанских общин в Беларуси:
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
В Беларуси проживают представители 156 национальностей. В 2021 году уже провели фестиваль России. В августе планируется праздник молдавской национальной культуры.
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«Все диаспорские организации под одним крылом». Как в Минске будут проводить дни национальных культур?
Новости Беларуси. 29 июня в Минске прошло заседание Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, сообщили в...
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