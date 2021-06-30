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Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Гири без границ, или Спорт для всех». Гродно принял очередной этап национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящий урок выносливости и силы на этот раз прошел в средней школе № 2. Как правильно выполнять рывок и что надо учесть при толчке гири – мастер-класс для юных спортсменов провел многократный чемпион и мировой рекордсмен Евгений Назаревич.
Именитый спортсмен также принял участие в открытии нового музея спортивной славы.
Евгений Назаревич, председатель Международной федерации гиревых видов спорта:
Проект «Гири без границ, или Спорт для всех» инициирован Президентским спортивным клубом и Международной федерацией гиревых видов спорта. Его планируют продолжать.
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Новости Беларуси. «Гири без границ, или Спорт для всех». Гродно принял очередной этап национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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