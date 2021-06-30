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Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

30.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Гири без границ, или Спорт для всех». Гродно принял очередной этап национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

Настоящий урок выносливости и силы на этот раз прошел в средней школе № 2. Как правильно выполнять рывок и что надо учесть при толчке гири – мастер-класс для юных спортсменов провел многократный чемпион и мировой рекордсмен Евгений Назаревич.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

Именитый спортсмен также принял участие в открытии нового музея спортивной славы.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

Евгений Назаревич, председатель Международной федерации гиревых видов спорта:
Детки реагируют замечательно в принципе на сам снаряд, на саму гирьку. Они восторженно подходят к выполнению упражнений и с большим удовольствием повторяют то, что я им показываю. С большим увлечением выслушивают мои рассказы. Я думаю, что это значимый вклад в развитие гиревого спорта, в популяризацию физической культуры на территории Республики Беларусь. Потому что мы заботимся о нашем подрастающем поколении, так как это главное наше наследие.

Евгений Назаревич провёл мастер-класс для школьников в Гродно: «Детки реагируют замечательно»

Проект «Гири без границ, или Спорт для всех» инициирован Президентским спортивным клубом и Международной федерацией гиревых видов спорта. Его планируют продолжать.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. «Гири без границ, или Спорт для всех». Гродно принял очередной этап национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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