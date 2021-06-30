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Фантастические белые поля и медовый запах. Как собирают ромашку в уникальном белорусском хозяйстве?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медовый запах на белых полях. Самая необычная уборка трав кипит в эти дни в Щучинском районе: аграрии завершают сбор аптечной ромашки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совхоз «Большое Можейково» единственный в Беларуси специализируется на выращивании лекарственных трав. В 2021 году урожай богатый, а значит, можно рассчитывать на хорошую прибыль. Часть поставят на внутренний рынок, остальное – на экспорт.
Подсчитываем цветочки. Как только 70 % от количества цветков достаточно распустились, то есть хорошо выполнены, цветочки раскинуты, мы приступаем к уборке.
Белые поля, тракторы со спецприцепами и медовый аромат на всю округу – так пахнет спелая только что сорванная ромашка. Совхоз «Большое Можейково» – единственное хозяйство в стране, где больше чем полвека выращивают лекарственные растения. Под них отведено 350 гектаров земли, из них 70 % занимает ромашка аптечная.
Галина Буро, корреспондент:
Самое целебное в цветке – желтая сердцевина. Поскольку ромашка для фармацевтических целей, то и поля обрабатывали только специальными нетоксичными препаратами. И не позже, чем за месяц до уборки.
Евгений Котило, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:
Один за одним, со скоростью не выше 7 километров в час. Ромашкосборники словно вычесывают каждый цветок из зеленой копны стеблей. С непривычки в таком цветочном благоухании может и голова закружиться, но Сергей Романов механизатор опытный – не отвлекается. Следит за высотой среза, чтобы как можно меньше цветов оставить в поле.
Сергей Романов, механизатор сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:
Но убрать – лишь половина дела. Важно правильно и в оптимальные сроки ромашку высушить.
Сюда вот забрасываем цветочки. И они потом едут в сушку.
Четыре сушильные установки в режиме 24 на 7. Следят, чтобы загрузка была непрерывная, а потому в сезон здесь кипит работа в три смены. У работников есть всего четыре часа с момента, как ромашку сорвали. Залежится дольше – брак. После сушки начинаются сортировка и фасовка.
Евгений Котило:
Уже осенью ромашка нового урожая появится на полках аптек. Уникальные свойства цветов незаменимы для производства лекарств, фиточаев и даже в парфюмерии.
А пока у щучинских аграриев красочная уборка лекарственных растений расписана до октября. С белого поля – на оранжевое, сиреневое и розовое: на очереди календула, пустырник, расторопша и валериана.
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Новости Беларуси. Медовый запах на белых полях. Самая необычная уборка трав кипит в эти дни в Щучинском районе: аграрии завершают сбор аптечной ромашки, сообщили в...
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