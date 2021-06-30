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«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – обязательное фото на память и неформальная часть вечера.
Молодые, красивые, полные надежд на светлое будущее. И кажется, что волнение буквально разлито в жарком июньском воздухе. Будущие врачи и учителя, инженеры и военные. Почти 230 молодых специалистов со всех уголков страны получили приглашения на Республиканский бал выпускников во Дворец Независимости.
Елизавета Андронова, выпускница Белорусского национального технического университета:
Елизавета Каминская, выпускница Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:
Времена, когда тех, кто учился отлично, называли ботаниками, давно канули в прошлое. У нынешних выпускников есть удивительно способность – успевать все. Учеба и научная деятельность, спорт, занятия искусством и благотворительностью. А еще – огромное желание трудиться на благо своей страны.
Татьяна Капчук о месте у классной доски мечтала еще с начальной школы. Девушка уверена: профессия учителя – краеугольный камень сильного государства.
Татьяна Капчук, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
По одному из дипломов глава государства и сам учитель. Поэтому напутственные слова во Дворце Независимости 29 июня звучали и как от Президента, и как от наставника, да и просто как от любящего отца.
Несмотря на праздничный день, глава государства говорил с ребятами о важном. Именно этим молодым людям совсем скоро предстоит вести страну вперед. Будущее государства, надежда нации. Можно назвать много эпитетов. Но главное – у поколения нынешних выпускников есть точки опоры, предыдущие поколения постарались.
В зале, где пишется история, прозвучали слова напутствия белорусской молодежи. Каждому, кто вступает во взрослую жизнь. Каждому, кто готов делать нашу страну сильнее. Напутствие – не гнаться за красивыми словами и призывами извне. На долгом пути – пожелание стойкости и веры в собственные силы.
На «президентский», а именно так в народе давно уже называют Республиканский бал выпускников, приглашены не только молодые специалисты, но и преподаватели, которые в этих ребят вложили свои знания и, без преувеличения, душу. Приглашать на выпускной бал лучших из лучших и торжественно провожать во взрослую жизнь – традиция уже независимой Беларуси. И ребята искренне ценят такое внимание от главы государства.
Валерия Смышко, выпускница Гомельского государственного медицинского университета:
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Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны,...
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