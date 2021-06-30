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«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

30.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников собрал вечером 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси – три сотни выпускников вузов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Во Дворце Независимости к уже вчерашним студентам обратился Александр Лукашенко. Далее – обязательное фото на память и неформальная часть вечера.

Юлия Бешанова расскажет подробности.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Молодые, красивые, полные надежд на светлое будущее. И кажется, что волнение буквально разлито в жарком июньском воздухе. Будущие врачи и учителя, инженеры и военные. Почти 230 молодых специалистов со всех уголков страны получили приглашения на Республиканский бал выпускников во Дворец Независимости.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Елизавета Андронова, выпускница Белорусского национального технического университета:
Честно говоря, я на такое мероприятие хотела попасть со второго курса, потому что я считаю, что это действительно престижно – не каждый сюда может попасть. Как минимум в университете, это не школа, не чувствуется такой атмосферы выпускного. А здесь красивые платья, макияж, прическа – сразу ощущение, что ты выпускница.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Елизавета Каминская, выпускница Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого:
Мне позвонили и сказали, что меня пригласили на этот выпускной бал. Я уже здесь была на новогоднем балу. Это неимоверные эмоции, чувства, это очень приятно. Я очень рада, что меня пригласили.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Времена, когда тех, кто учился отлично, называли ботаниками, давно канули в прошлое. У нынешних выпускников есть удивительно способность – успевать все. Учеба и научная деятельность, спорт, занятия искусством и благотворительностью. А еще – огромное желание трудиться на благо своей страны.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Татьяна Капчук о месте у классной доски мечтала еще с начальной школы. Девушка уверена: профессия учителя – краеугольный камень сильного государства.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Татьяна Капчук, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Именно эта профессия дает очень много для страны, именно эта профессия очень-очень важна. Без учителя не будет ни строителя, ни архитектора, ни врача. Ни, собственно говоря, учителя. Я уже два года работала в школе по специальности, преподавала русский язык и литературу детям. Мне действительно это очень-очень нравится.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

По одному из дипломов глава государства и сам учитель. Поэтому напутственные слова во Дворце Независимости 29 июня звучали и как от Президента, и как от наставника, да и просто как от любящего отца.

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«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Несмотря на праздничный день, глава государства говорил с ребятами о важном. Именно этим молодым людям совсем скоро предстоит вести страну вперед. Будущее государства, надежда нации. Можно назвать много эпитетов. Но главное – у поколения нынешних выпускников есть точки опоры, предыдущие поколения постарались.

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«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

В зале, где пишется история, прозвучали слова напутствия белорусской молодежи. Каждому, кто вступает во взрослую жизнь. Каждому, кто готов делать нашу страну сильнее. Напутствие – не гнаться за красивыми словами и призывами извне. На долгом пути – пожелание стойкости и веры в собственные силы.

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«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

На «президентский», а именно так в народе давно уже называют Республиканский бал выпускников, приглашены не только молодые специалисты, но и преподаватели, которые в этих ребят вложили свои знания и, без преувеличения, душу. Приглашать на выпускной бал лучших из лучших и торжественно провожать во взрослую жизнь – традиция уже независимой Беларуси. И ребята искренне ценят такое внимание от главы государства.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

Валерия Смышко, выпускница Гомельского государственного медицинского университета:
Мы действительно видим, что нас поддерживают, чтобы мы хотели здесь оставаться, развивать – я говорю про себя – систему здравоохранения, научную деятельность, потому что это тоже, конечно, очень важно. Поэтому да, я считаю, что такие встречи очень важны, чтобы мы, студенты, видели, к чему нам нужно стремиться.

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал

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