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Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа

30.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восстановить историческую правду и узнать о героях своей семьи. Выставка «Партизаны Беларуси» открылась 29 июня в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа

Проект основан на архивных документах. Более 150 тысяч имен белорусских партизан и их историй собраны в цифре. А также более 70 экспонатов – исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков тех лет. Благодаря проекту, найти в списках воевавшего своего родного человека может каждый желающий.

Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа

Например, 29 июня информацию о своих прадедах искали военнослужащие 72-го гвардейского учебного центра Вооруженных Сил Беларуси. Много эмоций испытали те, кто все же смог отыскать в списках имена своих родственников.

Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для меня как для депутата было очень важно, чтобы эта выставка приехала сюда, в воинское формирование, где как раз вот эта наша доблестная молодежь, которая сегодня имеет возможность под мирным небом служить, прикасается к исторической памяти. Потому что не у каждого народа есть такая Победа. А Победа – это наш духовный стержень, это наш нравственный стержень. И если мы будем помнить, то мы будем уверены, что всегда наша Беларусь будет суверенной, независимой и процветающей.

Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа

Владислав Будик, начальник 72 гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси:
Не каждый знает историю своей семьи, своего рода. И на протяжении пяти-шести дней у каждого военнослужащего нашего соединения, а их на сегодня более трех тысяч, будет возможность по фамилии, по другим данным восполнить пробелы в истории.

Организаторы проекта – издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив при поддержке Министерства обороны. С каждым днем эта народная энциклопедия прирастает новыми фактами. Интерактивная выставка в воинской части в Борисове продлится до 5 июля.

 
 
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Новости Беларуси. Восстановить историческую правду и узнать о героях своей семьи. Выставка «Партизаны Беларуси» открылась 29 июня в Борисове, сообщили в программе...
 
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