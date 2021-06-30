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Лилия Ананич на открытии выставки «Партизаны Беларуси»: не у каждого народа есть такая Победа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Восстановить историческую правду и узнать о героях своей семьи. Выставка «Партизаны Беларуси» открылась 29 июня в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект основан на архивных документах. Более 150 тысяч имен белорусских партизан и их историй собраны в цифре. А также более 70 экспонатов – исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков тех лет. Благодаря проекту, найти в списках воевавшего своего родного человека может каждый желающий.
Например, 29 июня информацию о своих прадедах искали военнослужащие 72-го гвардейского учебного центра Вооруженных Сил Беларуси. Много эмоций испытали те, кто все же смог отыскать в списках имена своих родственников.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Владислав Будик, начальник 72 гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси:
Организаторы проекта – издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив при поддержке Министерства обороны. С каждым днем эта народная энциклопедия прирастает новыми фактами. Интерактивная выставка в воинской части в Борисове продлится до 5 июля.
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Новости Беларуси. Восстановить историческую правду и узнать о героях своей семьи. Выставка «Партизаны Беларуси» открылась 29 июня в Борисове, сообщили в программе...
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