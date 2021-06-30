Не получилось в 41-ом, не получится и сейчас. ГосТВ перешло на прямое отождествление Запада с Третьим рейхом

Источник материала: UDF





Краткие выводы из еженедельного исследования нарративов госТВ Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.Информационная кампания по случаю 22 июня перетекала в антизападную линию и обличение санкций как вечной войны «коллективного Запада» против Беларуси, и шире – славянства, России, а то и всей Евразии. Акцент делался на примерном совпадении дат нападения Германии на СССР и введения санкций.ГосТВ хотело доказать корыстные мотивы действий Запада, который развязал экономическую войну для уничтожения белорусских производств. Делались и геополитические выводы о наличии давнего плана по овладению ресурсов России и других стран. Фактически, нацизм и Вторая мировая война оказывались не историческими феноменами, а лишь проявлениями вечного противостояния.Хотя госканалы оценивали мотивы и деяния Запада в крайне драматичных выражениях, параллельно развивалась тема устойчивости экономики к санкционным шокам и даже импульса санкций для позитивных изменений. К концу недели стали чаще звучать заключения о неэффективности санкций.В противостоянии этих вызовам главную роль играл нарратив единства лидера и народа, плодотворной деятельности Лукашенко. Описания его поездок Лукашенко позволяли показать примеры такого единства. Это единство не выходило за рамки сторонников власти. Активных противников, напротив, все чаще «исключают из числа белорусов».Аналогичная схема лидера-благодетеля реализовалась в отношении православной церкви, поскольку госканалы не забывали упоминать о роли лично Лукашенко в восстановлении храмов и защите православия.Реформаторские установки проявлялись в сюжетах на тему работы конституционной комиссии и парламентской сессии, которые, тем не менее, значительно уступают основным конфликтогенным темам и далеко не всегда попадают в итоговые новостные передачи. Отмечалось, что многие положения Конституции не нуждаются в изменениях.