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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В жару беларусы купили на 1220% больше вентиляторов В Беларуси аномально жаркая погода спровоцировала рост спроса на вентиляторы, кондиционеры и бассейны.

В Беларуси аномально жаркая погода спровоцировала рост спроса на вентиляторы, кондиционеры и бассейны. Что еще покупали беларусы чаще, чем обычно, рассказал онлайн-гипермаркет 21vek.by.Аномальная жара повлияла не только на общее самочувствие беларусов, но и на их предпочтения в онлайн-покупках. В топе категорий, которые заметно выросли в заказах онлайн-гипермаркета 21vek.by в самую жаркую неделю июня: вентиляторы, бассейны, кондиционеры, химия и аксессуары для бассейнов, морозильники, холодильники, надувная мебель, шезлонги и гамаки.К примеру, за одну неделю с 21 до 27 июня было доставлено клиентам 9 625 вентиляторов, что на 1220 % больше, чем в «нежаркую» неделю с 7 по 13 июня. Кроме этого, резко выросли в заказах в этот период кондиционеры (+1164 %), бассейны (+348 %), а также химия (+353 %) и аксессуары (+210%) для бассейнов. Морозильники и холодильники показали не такой впечатляющий, но все же значительный рост: +120 % и +72% соответственно.Заместитель управляющего по клиентскому сервису онлайн-гипермаркета 21vek.by Вера Воложинец рассказала, что из-за повышенного спроса возникали задержки с отгрузками заказов:— Мы выражаем сожаление и приносим извинения клиентам, которым не доставили их заказы вовремя. Из-за резкого скачка спроса на некоторые «летние» категории, мы были вынуждены увеличивать сроки доставки. Эти дни наши специалисты работали в условиях высокой загрузки, чтобы все обязательства перед клиентами были выполнены, а вентиляторы и бассейны были доставлены своим покупателям и служили еще ни одно лето.Важно отметить, что во время скачков спроса стоимость товаров может меняться несколько раз. Это то, на что 21vek.by как площадка, к сожалению, не может повлиять — цены зависят в том числе от остатков на складах поставщиков, а также цен, которые они формируют для рынка.