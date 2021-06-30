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В жару беларусы купили на 1220% больше вентиляторов

30.06.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В жару беларусы купили на 1220% больше вентиляторов
В Беларуси аномально жаркая погода спровоцировала рост спроса на вентиляторы, кондиционеры и бассейны. Что еще покупали беларусы чаще, чем обычно, рассказал онлайн-гипермаркет 21vek.by.

Аномальная жара повлияла не только на общее самочувствие беларусов, но и на их предпочтения в онлайн-покупках. В топе категорий, которые заметно выросли в заказах онлайн-гипермаркета 21vek.by в самую жаркую неделю июня: вентиляторы, бассейны, кондиционеры, химия и аксессуары для бассейнов, морозильники, холодильники, надувная мебель, шезлонги и гамаки.

К примеру, за одну неделю с 21 до 27 июня было доставлено клиентам 9 625 вентиляторов, что на 1220 % больше, чем в «нежаркую» неделю с 7 по 13 июня. Кроме этого, резко выросли в заказах в этот период кондиционеры (+1164 %), бассейны (+348 %), а также химия (+353 %) и аксессуары (+210%) для бассейнов. Морозильники и холодильники показали не такой впечатляющий, но все же значительный рост: +120 % и +72% соответственно.

Заместитель управляющего по клиентскому сервису онлайн-гипермаркета 21vek.by Вера Воложинец рассказала, что из-за повышенного спроса возникали задержки с отгрузками заказов:

— Мы выражаем сожаление и приносим извинения клиентам, которым не доставили их заказы вовремя. Из-за резкого скачка спроса на некоторые «летние» категории, мы были вынуждены увеличивать сроки доставки. Эти дни наши специалисты работали в условиях высокой загрузки, чтобы все обязательства перед клиентами были выполнены, а вентиляторы и бассейны были доставлены своим покупателям и служили еще ни одно лето.

Важно отметить, что во время скачков спроса стоимость товаров может меняться несколько раз. Это то, на что 21vek.by как площадка, к сожалению, не может повлиять — цены зависят в том числе от остатков на складах поставщиков, а также цен, которые они формируют для рынка.
 
 
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В Беларуси аномально жаркая погода спровоцировала рост спроса на вентиляторы, кондиционеры и бассейны.
 
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