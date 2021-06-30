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Романчук: Образно говоря, замах был на рубль, а удар получился на копейку - гора опять родила мышь
Источник материала: UDF
Ярослав Романчук, экономист
— Одни не скрывают свое разочарование относительно санкций, другие говорят, что будет очень больно, власть хорохорится и собирается стать еще сильнее. А как считаешь ты?
— Если речь идет о каких-то конкретных компаниях, то некоторых, действительно, ничего приятного не ждет. Для того же МАЗа или БЕЛАЗа, например. Им придется вносить существенные коррективы в свои бизнес-модели. Особенно, если оные сориентированы на Европейский Союз. Потенциальный арест имущества или счетов вряд ли кому-то может понравиться.
Совсем другое дело — санкции секторальные. Когда впервые о них заговорили, я очень сильно засомневался в возможности появления таковых в принципе, на что слышал твердое про семь секторов, для которых появятся ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ограничения. Дескать, в этом нет никаких сомнений. Как и в том, что произойдет неизбежный обвал беларусской экономики.
Суть секторальных санкций в идеале можно обозначить, как некое табу на целую сферу, отрасль.
Запретили, тебе, например, экспорт нефтепродуктов. Это значит, что нельзя экспортировать все произведенное в Беларуси. И точка.
Тоже самое и относительно калийных удобрений.
Когда развеялся шлейф восторженной оппозиционно-демократической эйфории и специалисты внимательно вчитались в суть ограничений, то оказалось, что эти санкции во многом представляют собой некое регуляторное решето. То есть, те же калийные удобрения поставлять в ЕС вроде нельзя, но далее следует очень много оговорок и разных товарных кодов, которые предписывают неуклонно выполнять текущие контракты. Другими словами, в течение года-полтора (если они не подсунут иных договоренностей) никаких изменений не произойдет.
Тоже самое по нефтепродуктам — что-то можно, а что-то нельзя.
Вместо того, чтобы твердо сказать насчет секторальных запретов, они превратили это во власть регуляторов и контролеров.
Если ты «креативно» подходишь ко внешней торговле, любые ограничения очень легко обойти. В Беларуси этому научились идеально, контрабандистов у нас очень много. Достаточно вспомнить растворители-разбавители. Такого рода режим для них наименьшее из всех возможных зол.
Пока будут выполняться текущее контракты, они придумают новые схемы, а через год-полтора начнут работать «по-новому». Очень сомневаюсь, что кто-то будет проверять обновленные коды…
Тем более, что контрабандисты есть не только у нас, но и в Европейском Союзе, других странах…
Образно говоря, замах был на рубль, а удар получился на копейку — гора опять родила мышь.
Напрасно кто думал, что введение секторальных санкций заставит Лукашенко через два-три месяца выпустить всех политзаключенных и пойти на переговоры. Этого не будет. В этом году никакого влияния нововведенных санкций никто не почувствует.
Что же касается тех, кто находился под санкциями раньше, то эти компании с ЕС почти не работают.
Отсюда и воинственная риторика, и угрозы показать очередную «кузькину мать».
Самым убедительным аргументом силы режима служит не словесная схоластика, а реальные цифры статистики торговли — за первые четыре месяца этого года (при существующем третьем пакете санкций) экспорт белорусских товаров в ЕС увеличился более чем в два раза.
Вдумайся — БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА!
Сейчас произойдет тоже самое. Я не удивлюсь, если Лукашенко скажет, что в отличие от безголовых политиков, его торговля с «умными европейцами», несмотря на секторальные санкции продолжает расти.
У него появляется минимум два дополнительных аргумента.
Во-первых, он сильнее всех «санкционок».
Во-вторых, он дает заработать номенклатурно-силовому блоку на новом схематозе.
В итоге Лукашенко получит еще один стимул для мобилизации собственного электората. Дескать, «я вас спасу».
Это полная дискредитация самого понятия санкций. Лучше их не вводить вообще, чем вводить с «оговорками».
Особенно хочу подчеркнуть, что в сложившейся вокруг Беларуси ситуации существенно усилили свои переговорные позиции россияне, потому что именно они — кредиторы и инвесторы последней надежды. Естественно, российский бизнес будет использовать данный момент для того, чтобы упрочить свое положение на рынке беларусских товаров и услуг.
Что же касается запретов на импорт в Беларусь компонентов для производства табака, то это и вовсе детский сад. Как будто чего-то нельзя купить в других странах…
Если даже в Крыму обходят санкции, то в Беларуси не откажутся от производства сигарет и подавно.
— А хоть кому-то будет больно?
— Будет больно простым беларусам, то есть нам с тобой. Потому что мы будем жить в режиме более высокой инфляции и ограниченного ассортимента товаров, более жесткой борьбы против гражданского общества и политических оппонентов. Время «закатки в асфальт», к сожалению, не закончилось, а наоборот набирает интенсивные обороты.
Если кто-то считает, что введение санкций поставит Лукашенко на колени, они грубейшим образом ошиблись, потому что лоббисты его коммерческих интересов и те, кто понимает, как и что работает, наняли великолепных юристов, которые составили документы «нужным образом».
Конечно, падение ВВП в 2-3 процента — неприятная вещь и может даже болезненная, но это не то, что может заставить Лукашенко поменять свою позицию.
— А ликвидация аналитического центра «Стратегия», чьим структурным подразделением является возглавляемый тобой научно-исследовательский центр Мизеса — первое проявление «закатывания в асфальт»?
— Это простое совпадение. Процесс ликвидации, который инициировало беларусское государство, начался еще 20 лет назад. Вопрос о том, почему это случилось именно сейчас — к Верховному суду.
—В последнее время ты очень часто «наезжаешь» на Тихановскую…
— Ни в коем случае!
Я ее очень уважаю.
Просто люди, которые находятся вокруг, команда должны понимать, почему падает ее популярность.
— Но ведь там в большинстве твои однопартийцы?
— Да. Они, видимо, занимаются другими вещами.
С грустью еще раз констатирую, что проведение новых выборов и ведение санкций очень тяжело назвать некой экономической концепцией…
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