Источник материала: UDF



Ярослав Романчук, экономист

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: Образно говоря, замах был на рубль, а удар получился на копейку - гора опять родила мышь «С грустью еще раз констатирую, что проведение новых выборов и ведение санкций очень тяжело назвать некой экономической концепцией…»

Вряд ли оценки известного экономистапридутся по вкусу всем нашим читателям, однако мы сочли необходимым изложить именно его взгляд на происходящее по той причине, что важно не только слушать себя, но и других.— Если речь идет о каких-то конкретных компаниях, то некоторых, действительно, ничего приятного не ждет. Для того же МАЗа или БЕЛАЗа, например. Им придется вносить существенные коррективы в свои бизнес-модели. Особенно, если оные сориентированы на Европейский Союз. Потенциальный арест имущества или счетов вряд ли кому-то может понравиться.Совсем другое дело — санкции секторальные. Когда впервые о них заговорили, я очень сильно засомневался в возможности появления таковых в принципе, на что слышал твердое про семь секторов, для которых появятся ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ограничения. Дескать, в этом нет никаких сомнений. Как и в том, что произойдет неизбежный обвал беларусской экономики.Суть секторальных санкций в идеале можно обозначить, как некое табу на целую сферу, отрасль.Запретили, тебе, например, экспорт нефтепродуктов. Это значит, что нельзя экспортировать все произведенное в Беларуси. И точка.Тоже самое и относительно калийных удобрений.Когда развеялся шлейф восторженной оппозиционно-демократической эйфории и специалисты внимательно вчитались в суть ограничений, то оказалось, что эти санкции во многом представляют собой некое регуляторное решето. То есть, те же калийные удобрения поставлять в ЕС вроде нельзя, но далее следует очень много оговорок и разных товарных кодов, которые предписывают неуклонно выполнять текущие контракты. Другими словами, в течение года-полтора (если они не подсунут иных договоренностей) никаких изменений не произойдет.Тоже самое по нефтепродуктам — что-то можно, а что-то нельзя.Вместо того, чтобы твердо сказать насчет секторальных запретов, они превратили это во власть регуляторов и контролеров.Если ты «креативно» подходишь ко внешней торговле, любые ограничения очень легко обойти. В Беларуси этому научились идеально, контрабандистов у нас очень много. Достаточно вспомнить растворители-разбавители. Такого рода режим для них наименьшее из всех возможных зол.Пока будут выполняться текущее контракты, они придумают новые схемы, а через год-полтора начнут работать «по-новому». Очень сомневаюсь, что кто-то будет проверять обновленные коды…Тем более, что контрабандисты есть не только у нас, но и в Европейском Союзе, других странах…Образно говоря, замах был на рубль, а удар получился на копейку — гора опять родила мышь.Напрасно кто думал, что введение секторальных санкций заставит Лукашенко через два-три месяца выпустить всех политзаключенных и пойти на переговоры. Этого не будет. В этом году никакого влияния нововведенных санкций никто не почувствует.Что же касается тех, кто находился под санкциями раньше, то эти компании с ЕС почти не работают.Отсюда и воинственная риторика, и угрозы показать очередную «кузькину мать».Самым убедительным аргументом силы режима служит не словесная схоластика, а реальные цифры статистики торговли — за первые четыре месяца этого года (при существующем третьем пакете санкций) экспорт белорусских товаров в ЕС увеличился более чем в два раза.Вдумайся — БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА!Сейчас произойдет тоже самое. Я не удивлюсь, если Лукашенко скажет, что в отличие от безголовых политиков, его торговля с «умными европейцами», несмотря на секторальные санкции продолжает расти.У него появляется минимум два дополнительных аргумента.Во-первых, он сильнее всех «санкционок».Во-вторых, он дает заработать номенклатурно-силовому блоку на новом схематозе.В итоге Лукашенко получит еще один стимул для мобилизации собственного электората. Дескать, «я вас спасу».Это полная дискредитация самого понятия санкций. Лучше их не вводить вообще, чем вводить с «оговорками».Особенно хочу подчеркнуть, что в сложившейся вокруг Беларуси ситуации существенно усилили свои переговорные позиции россияне, потому что именно они — кредиторы и инвесторы последней надежды. Естественно, российский бизнес будет использовать данный момент для того, чтобы упрочить свое положение на рынке беларусских товаров и услуг.Что же касается запретов на импорт в Беларусь компонентов для производства табака, то это и вовсе детский сад. Как будто чего-то нельзя купить в других странах…Если даже в Крыму обходят санкции, то в Беларуси не откажутся от производства сигарет и подавно.— Будет больно простым беларусам, то есть нам с тобой. Потому что мы будем жить в режиме более высокой инфляции и ограниченного ассортимента товаров, более жесткой борьбы против гражданского общества и политических оппонентов. Время «закатки в асфальт», к сожалению, не закончилось, а наоборот набирает интенсивные обороты.Если кто-то считает, что введение санкций поставит Лукашенко на колени, они грубейшим образом ошиблись, потому что лоббисты его коммерческих интересов и те, кто понимает, как и что работает, наняли великолепных юристов, которые составили документы «нужным образом».Конечно, падение ВВП в 2-3 процента — неприятная вещь и может даже болезненная, но это не то, что может заставить Лукашенко поменять свою позицию.— Это простое совпадение. Процесс ликвидации, который инициировало беларусское государство, начался еще 20 лет назад. Вопрос о том, почему это случилось именно сейчас — к Верховному суду.— Ни в коем случае!Я ее очень уважаю.Просто люди, которые находятся вокруг, команда должны понимать, почему падает ее популярность.— Да. Они, видимо, занимаются другими вещами.С грустью еще раз констатирую, что проведение новых выборов и ведение санкций очень тяжело назвать некой экономической концепцией…