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Когда окрошка становится опасным блюдом? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Окрошка имеет большое количество ингредиентов, поэтому это блюдо не стоит есть людям, имеющим заболевания ЖКТ,
По словам специалиста, окрошка оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему. Если в этом блюде есть маринованные овощи и колбаса, то оно может спровоцировать повышение артериального давления.
Также с осторожностью нужно употреблять окрошку тем, кто имеет избыточный вес. А людям с диабетом стоит заменить в этом блюде квас на минералку либо кефир.
По словам Русаковой, окрошка может вызвать вздутие живота.
ФОТО: delo-vcusa.ru
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Окрошка имеет большое количество ингредиентов, поэтому это блюдо не стоит есть людям, имеющим заболевания ЖКТ, рассказала порталу «Ридус» диетолог Дарья...
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