Когда окрошка становится опасным блюдом? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Окрошка имеет большое количество ингредиентов, поэтому это блюдо не стоит есть людям, имеющим заболевания ЖКТ, рассказала порталу «Ридус» диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, окрошка оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему. Если в этом блюде есть маринованные овощи и колбаса, то оно может спровоцировать повышение артериального давления.

Также с осторожностью нужно употреблять окрошку тем, кто имеет избыточный вес. А людям с диабетом стоит заменить в этом блюде квас на минералку либо кефир.

По словам Русаковой, окрошка может вызвать вздутие живота.

ФОТО: delo-vcusa.ru





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