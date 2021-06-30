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Когда окрошка становится опасным блюдом? Рассказывает диетолог

30.06.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда окрошка становится опасным блюдом? Рассказывает диетолог

Окрошка имеет большое количество ингредиентов, поэтому это блюдо не стоит есть людям, имеющим заболевания ЖКТ, рассказала порталу «Ридус» диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, окрошка оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему. Если в этом блюде есть маринованные овощи и колбаса, то оно может спровоцировать повышение артериального давления.

Также с осторожностью нужно употреблять окрошку тем, кто имеет избыточный вес. А людям с диабетом стоит заменить в этом блюде квас на минералку либо кефир.

По словам Русаковой, окрошка может вызвать вздутие живота. 

ФОТО: delo-vcusa.ru


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Окрошка имеет большое количество ингредиентов, поэтому это блюдо не стоит есть людям, имеющим заболевания ЖКТ, рассказала порталу «Ридус» диетолог Дарья...
 
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