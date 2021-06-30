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"Это было нереально круто!" – Зеленский о победе сборной Украины

30.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.



"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба"в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.

Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья.

Слава Украине!" - написал Влдимир Зеленский в Твиттер. 

Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу. Теперь она встретится со сборной Англии, которая обыграла команду Германии со счетом 2:0. 
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
 
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