"Это было нереально круто!" – Зеленский о победе сборной Украины









"Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба"в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.





Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья.





Слава Украине!" - написал Влдимир Зеленский в Твиттер.





Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу. Теперь она встретится со сборной Англии, которая обыграла команду Германии со счетом 2:0.