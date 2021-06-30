«Поезд Победы»: Головченко посетил передвижную экспозицию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальный проект «Поезд Победы» может пополниться новой экспозицией. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил присоединить к составу-музею еще один вагон, посвященный героям-партизанам, передает «МИР 24».

«Этот эффект аутентичности, какой-то психологический эффект присутствия в реальной обстановке, он играет очень большую роль. Команда, которая создавала эту экспозицию, и чья была задумка, кто воплощал ее, сделали очень важную и нужную работу. Я думаю, что такой поезд можно насыщать и насыщать другими эпизодами», – отметил Головченко.

Проект основали в России в честь 75-й годовщины Победы. А по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны состав прибыл в Беларусь. Затем он отправится в Тулу.