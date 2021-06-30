Власти Беларуси продлили регулирование цен на социально значимые товары

Источник материала: АФН

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением №48 от 29 июня 2021 года продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары по 23 сентября 2021 года включительно.

Этим же документом, на отдельные товары увеличен с 25 до 30% размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки).

Постановление ограничивает размер предоставляемых скидок до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10 процентов по соответствующей товарной позиции СЗТ.

Кроме того, документ исключает регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый.

Уточняются отдельные товарные группы, понятие заготовительных организаций для целей настоящего постановления и т.д.

«Постановление № 48 в части продления ценового регулирования вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 года», - говорится в сообщении пресс-служба МАРТ РБ.

Ведомство также информирует, что продление госрегулирования цен согласовано с Евразийской экономической комиссией.