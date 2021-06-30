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Власти США хотят запретить продажу билетов на рейсы в Беларусь

30.06.2021 08:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками.

Соответствующее заявление появилось во вторник, 29 июня, на сайте министерства, передает DW.

Ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, отметили в Госдепартаменте. Общественное обсуждение этого предложения предлагается провести до 1 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые...
 
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