|
Мироточивую икону "Умиление" с 30 июня увидят верующие Минской области. Подробности
Источник материала: Партизан
Мироточивую икону "Умиление" верующие Беларуси смогут увидеть с 30 июня по 7 июля в храмах Солигорска, Слуцка, Копыля и других городов Минщины.
"С 30 июня по 7 июля храмах Слуцко-Солигорской епархии будет находиться мироточивая икона Божией Матери "Умиление" (Локотская). Святыня будет принесена в Слуцк, Любань, Несвиж, Клецк, Копыль, Старые Дороги, Солигорск", - говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома.
Слуцко-Солигорская епархия сообщила подробный график принесения иконы в приходы 7 райцентров Минщины:
30 июня – Слуцк, Кафедральный собор святого Архангела Михаила;
1 июля – Любань, храм Преображения Господня;
2 июля – Несвиж, храм Вознесения Господня;
3 июля – Клецк, храм Воскресения Христова;
4 июля – Копыль, храм Вознесения Господня;
5 июля – Старые Дороги, храм Святителя Николая Чудотворца;
6 июля – Солигорск, Криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи.
Время принесения иконы в каждый из храмов – 12:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мироточивую икону "Умиление" верующие Беларуси смогут увидеть с 30 июня по 7 июля в храмах Солигорска, Слуцка, Копыля и других городов Минщины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)