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Мироточивую икону "Умиление" с 30 июня увидят верующие Минской области. Подробности

30.06.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мироточивую икону "Умиление" верующие Беларуси смогут увидеть с 30 июня по 7 июля в храмах Солигорска, Слуцка, Копыля и других городов Минщины.



"С 30 июня по 7 июля храмах Слуцко-Солигорской епархии будет находиться мироточивая икона Божией Матери "Умиление" (Локотская). Святыня будет принесена в Слуцк, Любань, Несвиж, Клецк, Копыль, Старые Дороги, Солигорск", - говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома.

Слуцко-Солигорская епархия сообщила подробный график принесения иконы в приходы 7 райцентров Минщины:

30 июня – Слуцк, Кафедральный собор святого Архангела Михаила;

1 июля – Любань, храм Преображения Господня;

2 июля – Несвиж, храм Вознесения Господня;

3 июля – Клецк, храм Воскресения Христова;

4 июля – Копыль, храм Вознесения Господня;

5 июля – Старые Дороги, храм Святителя Николая Чудотворца;

6 июля – Солигорск, Криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи.

Время принесения иконы в каждый из храмов – 12:00.
 
 
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Мироточивую икону "Умиление" верующие Беларуси смогут увидеть с 30 июня по 7 июля в храмах Солигорска, Слуцка, Копыля и других городов Минщины.
 
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