Как отметят День Республики в Минске

По словам начальника управления культуры Мингорисполкома Виталия Бреля, сейчас рядом со стелой « Минск — город-герой» монтируется сценический комплекс и устанавливается аппаратура. С 1 июля там начнутся репетиции праздничного концерта. Еще одна сцена для выступлений размещена на площадке у Дворца спорта.

— Мероприятия пройдут во всех районах города Минска, где уже традиционно можно увидеть и номера, и развлечения. Также будет военная выставка, — уточнил В. Брель.





В местах гуляний развернут мобильные торговые точки, будут проводиться конкурсы и выступать творческие коллективы. Городские площадки будут открыты для посетителей с 12:00 до 24:00.





С 18:00 до 20:00 на площадке у стелы «Минск — город-герой» зрители смогут насладиться выступлением знаменитого российского коллектива «Хор Турецкого», а с 21:00 на сцену выйдут ведущие белорусские артисты и гости из РФ.









фото архивное, из открытого доступа





Завершится празднование Дня Республики в столице ярким салютом, который будет организован в шести точках города: в парке им. Уго Чавеса, в парке им. М. Павлова, в парке Победы, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.



