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Экс-тренер «Рубина»: У нас литовец и белорус в тренерском штабе не будут петь гимн

30.06.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Чалый рассказал, чему российские футболисты могут поучиться у украинских


фото Твиттер

Бывший тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, чему сборная России по футболу может поучиться у Украины, передает Metaratings.ru.

«Все команды, что я видел, с упоением пели. Чему нашим можно поучиться у украинцев, так это футбольной страсти. У нас литовец и белорус в тренерском штабе не будут петь гимн. Они просто работают в сборной», — сказал Чалый.
Напомним, сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 финала Швецию со счетом 2:1 (овертайм).
 
 
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Валерий Чалый рассказал, чему российские футболисты могут поучиться у украинских
 
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