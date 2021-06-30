Как вести семейный бюджет с пятью детьми советы домохозяйки

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Сейчас муж Ольги зарабатывает неплохо, но у них бывали разные времена, которые удалось пережить сравнительно благополучно и с достоинством только потому, что удалось сохранить контроль над личными финансами. Впрочем, Ольга на этот счет не теоретизирует, но дает вполне определенные рекомендации.



Траты больше 30 рублей по плану

30 рублей – величина плавающая, зависит от текущих доходов и уровня цен. Суть здесь не в конкретной сумме, но в соблюдении баланса между планированием и удобством.

Ольга считает: если на улице вспоминаешь, что нужен майонез, или видишь свежий хлеб, которые все равно понадобится, то лучше купить и забыть. Сравнивать цены на дешевых покупках невыгодно из-за потраченного времени.

Фото: Myfin.by

Другое дело – большая закупка продуктов. Когда-то ее делали раз в две недели, а потом только докупали хлеб, молоко, свежие овощи-фрукты. Но семья выросла – выросли потребности и расходы. Теперь закупаются минимум раз в неделю и это целый стратегический план.

Вначале Ольга сама, иногда – с мужем или старшей дочкой, записывают потребность в продуктах.

Анализируют прошлую закупку: что удачно, что нет, чего хватило, что лишнее, что не понравилось.

Потом вспоминают или находят в интернете, где и что дешевле. В последнее время семья стала пользоваться сервисами сравнения и отслеживания акций. Сейчас, в порядке эксперимента, ставят приложения на смартфоны.

Когда есть время и настроение – выписывают и сравнивают цены, потом строят план передвижения. Все-таки одна закупка может составить 200-300 рублей. Но чаще составляют маршрут интуитивно, исходя из последнего опыта.

Считать каждый шаг, по мнению Ольги, долго, нервно, а реальность совпадает с планом только в общих чертах, но не в мелочах.

Еще она говорит:

«Не могу точно сказать сколько мы экономим на планировании, но мы хотя бы не тратим лишнего и заранее понимаем, сколько денег останется после закупки. Но если бы покупали все, что может понадобиться, тратили бы, наверное, в два раза больше».



Акции и скидки – под контроль, азарт сочетаем с выгодой

Следить за акционными скидками начали после рождения 3-го ребенка. Расходы выросли, нужно практически все и часто. В такой ситуации правильно подобранные скидки иногда дают 10% от общей суммы закупки. Потому семья Ольги не ходит по магазинам строго в определенный день, но дожидаются максимальных совокупных скидок. Обращаем внимание – совокупных, а не на один товар.

Фото: Myfin.by

Семья постоянно участвует в бесплатных розыгрышах, викторинах на радио и т.п. Выигрывают часто, иногда сертификаты на покупку, часто выигрывали походы в пиццерии и кофейни со скидками до 50%, абонемент на фитнес и др. Доходом это не назовешь, но это тот редкий случай, когда азарт не идет в убыток.

«Делаем запасы и оптовые закупки»

Начиналось все с заготовки ягод детям. Вначале купили новый холодильник с большой морозилкой. Ягоды покупали, когда цены опускались до минимума, потом морозили. Потихоньку размораживали, некоторых запасов хватало до весны.

Потом скооперировались покупать мясо живым весом: «Познакомились с другой большой семьей, они с Кавказа, торгуют на рынке. Предложили нам и еще одной семье покупать мясо оптом. Помню первый раз нашли телку в Гомельской области. Мужчины взяли микроавтобус, сами поехали, разделали, привезли. Вышло в 2 раза дешевле, чем в магазинах». Чтобы хранить запасы, купили морозильную камеру.

Распродажи, секонд и Куфар

– До 3-го ребенка мы б/у не интересовались. Тоже думали, что это «для бедных». Потом как-то был период, что я сидела с ребенком, муж стал меньше зарабатывать, а ему нужна была одежда на зиму. Нашли на Куфаре дубленку, посчитали, вышло, что купить, заплатить за доставку почтой и за химчистку получается почти в 2 раза дешевле новой. Тем более вещь качественная, лучше, чем на рынке. Стали смотреть объявления. Это даже интересно, вроде как азартная игра.

Теперь покупают и в секонд-хенде. Не все подряд, Ольга определила для себя, куда и когда ходить – она человек внимательный и свободный в рабочее время. Потому процент удачных покупок заметно выше среднего.

Фото: Myfin.by

Само собой, эта семья ценит распродажи. Хотя нашим распродажам особенно не доверяет. Супруг Ольги часто бывал в Польше (по работе) – говорит, что там культура и выгода распродаж совсем другая. Здесь они тоже следят за скидками, но покупают только после сравнения цены с двумя-тремя другими продавцами. Как и с акциями на продукты – тут и поиск выгоды, и спортивный интерес.

Муж Ольги дружит с таксистами, когда-то сам работал в этой сфере. Пока таксовал, купил дешево ноутбук и несколько телефонов. Особо этой темой не интересуется, но, если предлагают что-то по хорошей цене – берет.

«Главное – не делать крупных покупок под настроение»

Вот это, пожалуй, главное кредо Ольги в управлении финансами. Она признает, что для женщины спонтанные покупки – особенная радость, и не утверждает, что такое самоограничение нужно всем. Более того – сама она тоже иногда позволяет себе незапланированный шопинг.

кредитных карт. Но делает это так: вначале считает бюджет до следующих доходов, потом прикидывает свободную сумму. А только потом выходит на шоппинг – строго с наличными без всяких

«Живем на свои»

Эта семья осторожна с кредитами и рассрочками. Кредит у них всего один – льготный на жилье . Другие ссуды им вряд дадут, все-таки 5 детей даже при хорошем доходе делают семью малоимущей и потенциально неплатежеспособной.

Но они и не стремятся. Тут у супругов было полное единодушие даже в самые трудные времена: «нет денег на мясо – картошкой с молоком неделю перебьемся, но занимать не будем». Однако же, кроме положенной многодетным практически бесплатной квартиры, построили еще дом и откладывают на жилье детям.