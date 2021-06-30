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Как автоматизировать процессы в бизнесе, пример SAP
30.06.2021 08:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недавно компания
Как SAP TM избавляет ритейлеров от пустых полок в магазинах? Что выгодно отличает компании, у которых есть SAP? Подсчитает ли бизнес экономию на транспортировку уже спустя год после внедрения SAP TM?
Директор проекта «Магнит» Владимир Карелый, главный архитектор проекта Андрей Астровский и аккаунт-менеджер проекта Максим Реут ответили на вопросы о преимуществах решения для автоматизации транспортных процессов SAP TM, проектной экспертизе LeverX и причинах, почему лидеры рынков выбирают SAP.
SAP Transportation Management и бизнес
— Как предприятия приходят к автоматизации транспортных процессов и выбору подходящего для этого инструмента?
Владимир: Все компании, чей бизнес связан с транспортировкой (организации с собственным парком автомобилей, 3PL-операторы или заказчики услуг 3PL-провайдеров), неизбежно сталкиваются с потребностью оптимизировать затраты на логистику.
Финансовые потери, которые несут крупные бизнесы при простоях транспортных средств, испортившейся продукции, недостаточной прозрачности процессов цепочек поставок, эксплуатации и поддержке разнородных самописных систем, очень велики.
Чтобы сократить долю транспортных затрат, повысить качество доставки товара и минимизировать ручные операции, организации приходят к решению — удовлетворить потребности бизнеса в управлении полным циклом транспортировок с помощью единого гибкого и масштабируемого инструмента.
— Какие бизнес-задачи, связанные с управлением транспортировками, позволяет решить SAP Transportation Management?
Андрей: Система SAP TM — возможно, единственное сегодня решение, которое наиболее полно решает все транспортные задачи.
Оно не просто строит маршрут из точки А в точку Б. Оно учитывает множество ограничений при транспортировке, включая:
Когда в парке предприятия 5000−10 000 транспортных средств и несколько десятков тысяч объектов, оптимизация планирования транспортировок имеет колоссальное значение.
Владимир:
Самое важное для ритейла — отсутствие пустых полок в магазине. SAP TM помогает планировать своевременное поступление товаров, повышая производительность доставки.
Приведу в пример одну из десятков задач крупных ритейлеров. У предприятия есть 50 магазинов, и нужно решить, как организовать транспортировку. Загрузить одну машину, которая объедет 50 магазинов, но потратит много времени, или задействовать три транспортных средства, которые объедут все точки в 4 раза быстрее, но потребуют в разы больше затрат?
Или еще: как сформировать маршруты так, чтобы избежать доставки в дневное время из-за пробок в мегаполисах?
Для крупных ритейлеров актуален вопрос мультимодальных перевозок (транспортировки грузов минимум двумя видами транспорта). В них задействованы перевалочные пункты, площадки сборных грузов, промежуточные консолидационные станции, распределительные центры… SAP TM максимально рационально планирует сложные логистические маршруты.
Андрей: Планирование — только первая из глобальных бизнес-задач. Вторая — контроль выполнения транспортировок. В системе SAP TM есть блок Event Management. Он позволяет отследить перемещения водителей благодаря интеграции, например, с мобильными приложениями или датчиками в машинах, чтобы своевременно выполнять корректирующие и предупреждающие действия.
Максим: SAP TM — гибкий и удобный инструмент для решения всех перечисленных задач. Саму же логику инструмента закладывает клиент совместно с SAP-консультантом. А настройки SAP Transportation Management диктуются стратегией и особенностями бизнеса клиента.
Мы тщательно анализируем процессы компании и изучаем ее стратегические предпочтения. Так мы сможем обеспечить корректные настройки решения.
— Чем SAP-решения и SAP TM в частности отличаются от конкурентов?
Андрей: Как обычно развивается рынок? Вначале появляется много систем, покрывающих набор бизнес-процессов. Системы развиваются, затем часть из них не выдерживает конкуренции. В итоге на рынке остается несколько лидеров.
SAP — общепризнанный лидер рынка систем управления бизнесом. Если компания думает на перспективу, она выберет решения той организации, которая и спустя 10−20 лет будет успешна.
Владимир: SAP — эталон немецкого качества. Если компания внедрила SAP, значит, она досконально разобралась в тонкостях своего бизнеса и задала ему верное направление.Вы можете выбирать любой продукт. Но помните, что вы должны быть на шаг впереди конкурентов. А они уже сейчас делают ставку на лучшие решения.
Второй аргумент в пользу SAP — классические подходы к ведению бизнеса исчерпали себя, а мир перешел к новой модели взаимодействия и построения цепочек поставок. Без прогрессивных методов управления невозможно достичь цифровой трансформации.
Речь не только об инновационных программных продуктах, внедренных в бизнес-процессы. Это об изменении культуры, подходов к управлению, позиционирования компании в глазах клиентов и бизнес-партнеров. SAP учитывает все эти аспекты.
Максим: Залог успешной цифровой трансформации — понимание необходимости автоматизации процессов, выбор правильного инструмента и сотрудничество с надежным партнером-интегратором. Поскольку команда LeverX реализует проекты «под ключ», клиентам не нужно оркестрировать процессы с помощью разных подрядчиков.
SAP Transportation Management и LeverX
— Какие еще критерии позволяют лидерам рынка делать выбор в пользу команды LeverX при поисках SAP TM-интегратора?
Владимир: Во всем мире существует 3 общепризнанных лидера по внедрению решения SAP TM. И один из них — LeverX — находится в СНГ.
LeverX — надежный партнер, в том числе и в разработке решений компании SAP:
Какие бы сложности ни возникали на пути к достижению целей заказчика, мы всегда находим компромисс и не оставляем его наедине с открытыми вопросами.
Максим: Внедрение SAP TM — узкая специализация. Не многие на рынке имеют для этого достаточно высококвалифицированных ресурсов, особенно когда речь идет о крупных проектах. Объем и экспертиза команды наших SAP TM-экспертов позволяют браться за проекты любого уровня сложности и масштабов.
SAP Transportation Management и проекты
— Над какими проектами вы работаете сейчас?
Максим: Один из наших заказчиков — ГК «Магнит», российская сеть розничных магазинов. Она обладает крупнейшей логистической сетью в Европе (39 распределительных центров и более 4200 авто в собственном парке). В реализацию проекта вовлечены более 60 специалистов (SAP-консультанты, SAP-разработчики, функциональные и технические архитекторы, руководители функциональных групп и др.).
— Какие задачи стоят перед командой LeverX в рамках этого проекта?
Максим: Наша команда будет отвечать за внедрение SAP TM, все настройки и доработки в системе, кастомизацию SAP Collaboration Portal, интеграцию SAP TM с другими решениями SAP и сторонними системами, а также обучение сотрудников компании работе с SAP TM.
— Что доводилось реализовывать вашей команде на других SAP TM-проектах?
Андрей: У нас есть практическая экспертиза в анализе процессов заказчиков и их реинжиниринга с учетом возможностей SAP TM и требований бизнеса.
В числе проектных задач для наших заказчиков:
— Какие преимущества получает бизнес от внедрения SAP TM и как скоро организации видят результаты?
Андрей: Конкретные количественные бизнес-выгоды предприятия наблюдают спустя полтора-два года после внедрения системы, когда процесс работы с ней полностью отлажен.
Эти эффекты включают:
Владимир: К тому же повышается прозрачность полного цикла транспортировки за счет использования единой транспортной платформы, централизованного управления данными и электронной системы учета движения и документооборота.
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Недавно компания LeverX начала работу над очередным проектом SAP Transportation Management - на этот раз она помогает автоматизировать процессы транспортной логистики крупной...
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