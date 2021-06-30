Как автоматизировать процессы в бизнесе, пример SAP

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива LeverX Group

Недавно компания LeverX начала работу над очередным проектом SAP Transportation Management — на этот раз она помогает автоматизировать процессы транспортной логистики крупной российской сети розничных магазинов «Магнит».

Как SAP TM избавляет ритейлеров от пустых полок в магазинах? Что выгодно отличает компании, у которых есть SAP? Подсчитает ли бизнес экономию на транспортировку уже спустя год после внедрения SAP TM?

Директор проекта «Магнит» Владимир Карелый, главный архитектор проекта Андрей Астровский и аккаунт-менеджер проекта Максим Реут ответили на вопросы о преимуществах решения для автоматизации транспортных процессов SAP TM, проектной экспертизе LeverX и причинах, почему лидеры рынков выбирают SAP.

SAP Transportation Management и бизнес

— Как предприятия приходят к автоматизации транспортных процессов и выбору подходящего для этого инструмента?

Владимир: Все компании, чей бизнес связан с транспортировкой (организации с собственным парком автомобилей, 3PL-операторы или заказчики услуг 3PL-провайдеров), неизбежно сталкиваются с потребностью оптимизировать затраты на логистику.

Финансовые потери, которые несут крупные бизнесы при простоях транспортных средств, испортившейся продукции, недостаточной прозрачности процессов цепочек поставок, эксплуатации и поддержке разнородных самописных систем, очень велики.

Чтобы сократить долю транспортных затрат, повысить качество доставки товара и минимизировать ручные операции, организации приходят к решению — удовлетворить потребности бизнеса в управлении полным циклом транспортировок с помощью единого гибкого и масштабируемого инструмента.

— Какие бизнес-задачи, связанные с управлением транспортировками, позволяет решить SAP Transportation Management?

Андрей: Система SAP TM — возможно, единственное сегодня решение, которое наиболее полно решает все транспортные задачи.

Оно не просто строит маршрут из точки А в точку Б. Оно учитывает множество ограничений при транспортировке, включая:

Графики работы объектов, где производится отгрузка/загрузка товаров

Оптимальную загрузку транспортных средств и построение маршрута

Мощности, сроки годности продуктов, их весогабаритные характеристики

Всевозможные несовместимости различных видов товаров при перевозке.

Когда в парке предприятия 5000−10 000 транспортных средств и несколько десятков тысяч объектов, оптимизация планирования транспортировок имеет колоссальное значение.

Владимир:

Самое важное для ритейла — отсутствие пустых полок в магазине. SAP TM помогает планировать своевременное поступление товаров, повышая производительность доставки.

Приведу в пример одну из десятков задач крупных ритейлеров. У предприятия есть 50 магазинов, и нужно решить, как организовать транспортировку. Загрузить одну машину, которая объедет 50 магазинов, но потратит много времени, или задействовать три транспортных средства, которые объедут все точки в 4 раза быстрее, но потребуют в разы больше затрат?

Или еще: как сформировать маршруты так, чтобы избежать доставки в дневное время из-за пробок в мегаполисах?

Для крупных ритейлеров актуален вопрос мультимодальных перевозок (транспортировки грузов минимум двумя видами транспорта). В них задействованы перевалочные пункты, площадки сборных грузов, промежуточные консолидационные станции, распределительные центры… SAP TM максимально рационально планирует сложные логистические маршруты.



Фото из архива LeverX Group

Андрей: Планирование — только первая из глобальных бизнес-задач. Вторая — контроль выполнения транспортировок. В системе SAP TM есть блок Event Management. Он позволяет отследить перемещения водителей благодаря интеграции, например, с мобильными приложениями или датчиками в машинах, чтобы своевременно выполнять корректирующие и предупреждающие действия.

Максим: SAP TM — гибкий и удобный инструмент для решения всех перечисленных задач. Саму же логику инструмента закладывает клиент совместно с SAP-консультантом. А настройки SAP Transportation Management диктуются стратегией и особенностями бизнеса клиента.

Мы тщательно анализируем процессы компании и изучаем ее стратегические предпочтения. Так мы сможем обеспечить корректные настройки решения.

— Чем SAP-решения и SAP TM в частности отличаются от конкурентов?

Андрей: Как обычно развивается рынок? Вначале появляется много систем, покрывающих набор бизнес-процессов. Системы развиваются, затем часть из них не выдерживает конкуренции. В итоге на рынке остается несколько лидеров.

SAP — общепризнанный лидер рынка систем управления бизнесом. Если компания думает на перспективу, она выберет решения той организации, которая и спустя 10−20 лет будет успешна.

Владимир: SAP — эталон немецкого качества. Если компания внедрила SAP, значит, она досконально разобралась в тонкостях своего бизнеса и задала ему верное направление. Вы можете выбирать любой продукт. Но помните, что вы должны быть на шаг впереди конкурентов. А они уже сейчас делают ставку на лучшие решения.

Второй аргумент в пользу SAP — классические подходы к ведению бизнеса исчерпали себя, а мир перешел к новой модели взаимодействия и построения цепочек поставок. Без прогрессивных методов управления невозможно достичь цифровой трансформации.

Речь не только об инновационных программных продуктах, внедренных в бизнес-процессы. Это об изменении культуры, подходов к управлению, позиционирования компании в глазах клиентов и бизнес-партнеров. SAP учитывает все эти аспекты.



Фото из архива LeverX Group

Максим: Залог успешной цифровой трансформации — понимание необходимости автоматизации процессов, выбор правильного инструмента и сотрудничество с надежным партнером-интегратором. Поскольку команда LeverX реализует проекты «под ключ», клиентам не нужно оркестрировать процессы с помощью разных подрядчиков.

SAP Transportation Management и LeverX

— Какие еще критерии позволяют лидерам рынка делать выбор в пользу команды LeverX при поисках SAP TM-интегратора?

Владимир: Во всем мире существует 3 общепризнанных лидера по внедрению решения SAP TM. И один из них — LeverX — находится в СНГ.

LeverX — надежный партнер, в том числе и в разработке решений компании SAP:

Наша команда реализовала много проектов по разработке стандартного функционала SAP и его доработке под требования заказчиков

Эксперты LeverX знают изнутри многие продукты SAP, среди которых — SAP Transportation Management, SAP Yard Logistics, SAP Extended Warehouse Management, SAP Logistics Business Network, SAP Track and Trace . Мы накопили колоссальный технологический опыт

. Мы накопили колоссальный технологический опыт Мы готовили локализацию SAP TM для нескольких рынков, в том числе российского, досконально изучили специфику транспортных процессов в различных регионах

LeverX работала над проектами по мультимодальной логистике и охватила все виды транспортировки, включая авиа-, морские, контейнерные, железнодорожные перевозки, а также этап доставки «последняя миля».

Какие бы сложности ни возникали на пути к достижению целей заказчика, мы всегда находим компромисс и не оставляем его наедине с открытыми вопросами.

Максим: Внедрение SAP TM — узкая специализация. Не многие на рынке имеют для этого достаточно высококвалифицированных ресурсов, особенно когда речь идет о крупных проектах. Объем и экспертиза команды наших SAP TM-экспертов позволяют браться за проекты любого уровня сложности и масштабов.

SAP Transportation Management и проекты

— Над какими проектами вы работаете сейчас?

Максим: Один из наших заказчиков — ГК «Магнит», российская сеть розничных магазинов. Она обладает крупнейшей логистической сетью в Европе (39 распределительных центров и более 4200 авто в собственном парке). В реализацию проекта вовлечены более 60 специалистов (SAP-консультанты, SAP-разработчики, функциональные и технические архитекторы, руководители функциональных групп и др.).

— Какие задачи стоят перед командой LeverX в рамках этого проекта?

Максим: Наша команда будет отвечать за внедрение SAP TM, все настройки и доработки в системе, кастомизацию SAP Collaboration Portal, интеграцию SAP TM с другими решениями SAP и сторонними системами, а также обучение сотрудников компании работе с SAP TM.



Максим Реут. Фото из архива LeverX Group

— Что доводилось реализовывать вашей команде на других SAP TM-проектах?

Андрей: У нас есть практическая экспертиза в анализе процессов заказчиков и их реинжиниринга с учетом возможностей SAP TM и требований бизнеса.

В числе проектных задач для наших заказчиков:

Разработка мобильного приложения для водителей

Интеграция SAP TM с 1С

Настройка VSR-оптимизатора

Обучение конечных пользователей работе с SAP TM-системой.

— Какие преимущества получает бизнес от внедрения SAP TM и как скоро организации видят результаты?

Андрей: Конкретные количественные бизнес-выгоды предприятия наблюдают спустя полтора-два года после внедрения системы, когда процесс работы с ней полностью отлажен.

Эти эффекты включают:

Сокращение операционных издержек на транспортировку, количества ошибок в счетах, времени от принятия заказа до момента доставки

Повышение продуктивности работы, скорости принятия бизнес-решений и уровня сервисного обслуживания.

Владимир: К тому же повышается прозрачность полного цикла транспортировки за счет использования единой транспортной платформы, централизованного управления данными и электронной системы учета движения и документооборота.

Партнер проекта — LeverX Group. Команда LeverX всегда готова поделиться подробной информацией о решениях SAP и подсказать, как с их помощью оптимизировать бизнес-процессы на предприятии.



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