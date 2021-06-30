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Серена Уильямс после матча с Саснович: мое сердце разбито

30.06.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс эмоционально прокомментировала свое  участие на третьем турнире из серии «Большого шлема».

Серена Уильямс после матча с Саснович: мое сердце разбито

Накануне на Уимблдоне американка встречалась с белоруской Александрой Саснович. В первом сете при счете 3:3 бывший лидер мирового женского тенниса поскользнулась и повредила колено. Медицинский тайм-аут не помог.

Теннисистка из США попыталась вернуться на корт, но по ее слезам было видно — от продолжения матча придется отказаться.

В своем комментарии Уильямс отметила, что «мое сердце разбито — травма ноги перечеркнула все мои надежды».

«Очень грустно, что с Сереной такое случилось, — заметила Саснович. — Она великая чемпионка, но в теннисе разное бывает. Надеюсь, она скоро восстановится».

 

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Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс эмоционально прокомментировала свое  участие на третьем турнире из серии «Большого шлема».
 
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