Серена Уильямс после матча с Саснович: мое сердце разбито

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс эмоционально прокомментировала свое участие на третьем турнире из серии «Большого шлема».





Накануне на Уимблдоне американка встречалась с белоруской Александрой Саснович. В первом сете при счете 3:3 бывший лидер мирового женского тенниса поскользнулась и повредила колено. Медицинский тайм-аут не помог.

Теннисистка из США попыталась вернуться на корт, но по ее слезам было видно — от продолжения матча придется отказаться.

В своем комментарии Уильямс отметила, что «мое сердце разбито — травма ноги перечеркнула все мои надежды».

«Очень грустно, что с Сереной такое случилось, — заметила Саснович. — Она великая чемпионка, но в теннисе разное бывает. Надеюсь, она скоро восстановится».