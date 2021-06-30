С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17»

Источник материала: АФН

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» успешно стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС).

«Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту!» — отмечается в сообщении Роскосмоса, передает РБК.

Стыковка к российскому сегменту МКС запланирована на 2 июля, она должна пройти в 4:02 мск.

Корабль везет 2,5 т различных грузов, необходимых для эксплуатации станции. Среди них топливо и вода.