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С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17»
Источник материала: АФН
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» успешно стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС).
«Ракета «Союз-2.1а» успешно вывела грузовой корабль на околоземную орбиту!» — отмечается в сообщении Роскосмоса, передает РБК.
Стыковка к российскому сегменту МКС запланирована на 2 июля, она должна пройти в 4:02 мск.
Корабль везет 2,5 т различных грузов, необходимых для эксплуатации станции. Среди них топливо и вода.
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» успешно стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС).
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