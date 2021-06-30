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Европейская народная партия требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси

30.06.2021 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейская народная партия в ходе работы своей Политической ассамблеи 29 июня приняла резолюцию «Свобода для Беларуси».

Документ отдает дань уважения народу Беларуси за мирную борьбу за свободу, демократию и независимость страны, сообщает пресс-служба БХД.

ЕНП возмущена незаконным осуждением Павла Северинеца на 7 лет лишения свободы и выражает сожаление по поводу смерти Витольда Ашурка в тюрьме.

Самая большая партия в Европарламенте призывает к освобождению и реабилитации всех политзаключенных, оказанию всесторонней помощи белорусам, пострадавшим от репрессий 2020-2021 годов: журналистам, студентам, активистам гражданского общества, беженцам.

ЕНП приветствует создание «Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности» и призывает европейские государства присоединиться к этой инициативе. Являясь флагманом европейской политики, ЕНП всегда держит Беларусь в центре внимания и эффективно поддерживает стремление белорусов установить в своей стране демократический порядок.

Европейская народная партия также требует немедленного прекращения нарушений права на свободу вероисповедания и политических преследований верующих в Беларуси, в частности, принудительного изгнания верующих из здания церкви «Новая жизнь» в Минске.

В документе также декларируется солидарность с дружественными партиями ЕНП - БХД, ОГП и Движением «За свободу».

 
Теги: Минск
 
 
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Европейская народная партия в ходе работы своей Политической ассамблеи 29 июня приняла резолюцию «Свобода для Беларуси».
 
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