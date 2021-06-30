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Cтилист назвал самую модную команду Евро-2020

30.06.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский cтилист Влад Лисовец назвал самые модные команды футболистов на Евро-2020. Лидерами списка стали сборные Италии, Франции и Украины, пишет «Вечерняя Москва».



По его мнению, форма итальянцев выглядит «сдержанно и очень брутально», благодаря ей в игроках чувствуется элегантность и спортивность.

Лисовец также отметил форму французской команды. Стилист считает, что их красные гетры на тёмно-синем фоне выглядят привлекательно, в целом создаётся некий детский образ, на который приятно смотреть.



Форма украинцев, хоть и не продумана с точки зрения стиля, но зато запоминается зрителю.

Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил Лисовец.



Напомним, что форма украинской сборной поначалу вызвала политический скандал. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступает на чемпионате Европы — 2020.
 
 
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Российский cтилист Влад Лисовец назвал самые модные команды футболистов на Евро-2020. Лидерами списка стали сборные Италии, Франции и Украины, пишет «Вечерняя...
 
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