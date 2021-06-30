ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Здесь моральный вопрос». Почему белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям - мнение аналитика

30.06.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Не подтолкнут ли санкции официальный Минск в объятия Москвы?"

«Здесь моральный вопрос». Почему белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям - мнение аналитика
Военное положение в Польше, архивное фото: foto-history.livejournal.com
Похожа ли нынешняя ситуация в Беларуси на время после введения военного положения в Польше в 1981 году? Одинаковы ли цели имеют персональные и секторальные санкции Евросоюза? Не подтолкнут ли санкции официальный Минск в объятия Москвы?

На эти вопросы обозревателя "Свободы" Юрия Дракохруста отвечает аналитик польского Центра восточных исследований Камиль Клысиньский.

 Клысиньский


Ситуация в Беларуси беспрецедентная.

Любые исторические параллели очень рискованные.

Если сравнивать с временами военного положения в Польше в 80-е годы прошлого века, то давление тогдашней коммунистической власти было слабее.

Нынешняя ситуация в Беларуси приближается к тоталитаризму.

Людей пытают за комментарии в интернете, сделанные полгода назад.

Я профессионально занимаюсь Беларусью 14 лет и я не помню ничего подобного.

Беларусь превратилась в лагерь для недовольных, а их большинство.

У Лукашенко нечего позитивного предложить людям.

Репрессии могут только усиливаться - Лукашенко в его положении не видит другого выхода.

На международной арене Беларусь превратилась в страну-изгоя.

Ранее МИД Беларуси представлял свою страну донором региональной безопасности, этого больше не нет

Когда Жузеп Бурель сказал, что экономические санкции — это ответ на угон самолета, он имел в виду, что это было последней каплей.

Евросоюз - это система обсуждений, без дискуссий и компромиссов здесь не принимаются решения.

Чтобы заставить ЕС ввести секторальные санкции, нужно было сделать что-то экстраординарное.

Если Лукашенко попытается торговать политзаключенными, по крайней мере легко сейчас у него это не получится.

ЕС настроен действовать относительно Беларуси решительно и последовательно.

Я сомневаюсь, что если Лукашенко даже освободит Протасевича и Сапегу, ЕС смягчит санкции.

Даже если он вдруг освободит 500 политзаключенных, ЕС вряд ли снимет санкции.

Тогда могут только начаться переговоры о новых выборах в Беларуси.

Критерии эффективности санкций такие же сложные, как и сам Евросоюз.

Сейчас в ЕС существует консенсус, что первая цель - освобождение политзаключенных, но главная цель — новые выборы.

Большинство в ЕС полагает, что Лукашенко не является надежным партнером и открывать вновь с ним диалог нецелесообразно.

Цель ЕС - не только и не столько «показать зубы», но и способствовать, добиваться позитивных изменений в Беларуси.

За годы работы в Центре восточных исследований я становился жертвой предосторожности - если Запад будет давить на Минск, это бросит Беларусь в объятия Москвы.

Но это имело смысл в прошлом, когда мы принимали во внимание вариант, что когда-то мы вернемся к диалогу с Лукашенко.

Сейчас он идет на беспрецедентную брутальность и беспрецедентно оторвался от реальности.

Он месяц назад сказал Путину, что поляки бегут в Беларусь, чтобы прививаться «Спутником».

Поскольку мы не рассчитываем на возвращение диалога с Лукашенко, нам не стоит бояться, что санкции подтолкнут его к Москве.

Пока издержки санкций не превышают пользу, которую они приносят.

Санкции, которые США приняли в отношении Польши после введения военного положения в 1981 году, сыграли положительную роль, они ускорили негативные процессы в польской экономике.

Нынешняя Беларусь больше зависит от поставок российских энергоносителей, чем Польша зависела от советских поставок в 1980-е годы.

Санкции подтолкнули коммунистические власти Польши к переговорам с оппозицией.

То же самое может произойти в Беларуси.

Здесь есть моральный вопрос - как должны вести себя оппозиционные политики.

"Солидарность" была профсоюзом, который перерос в политическое движение.

И как организация, представляющая рабочих, она не могла призывать к санкциям.

Она и не призывала, и это было правильное решение.

Было известно, что американские власти санкции введут независимо от того, будет или не будет к ним призывать «Солидарность».

Полагаю, что возможно и белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям, чтобы показать, что для них главное — страна и судьбы людей.


Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Украіна ўпершыню выйшла ў чвэрцьфінал футбольнага чэмпіянату Эўропы. Паглядзіце на рэакцыю заўзятараў у Кіеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by