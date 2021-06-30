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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специальная комиссия сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам Специальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это...

Специальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это прописано в указе президента от 28 июня 2021 г. № 242, которыйсегодня на Национальном правовом интернет-портале.Документом корректирует положение о Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Его дополнили ещё одним пунктом и теперь комиссия принимает решения о наличии в продукции СМИ "материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".Комиссияоколо 20 человек. Среди них госсекретарь Совбеза, первый замглавы Администрации президента, заместитель председателя Следственного комитета, глава КГБ, пресс-секретарь президента и прочие должностные лица.