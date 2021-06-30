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Специальная комиссия сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам
30.06.2021 08:59 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессСпециальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это прописано в указе президента от 28 июня 2021 г. № 242, который
Документом корректирует положение о Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Его дополнили ещё одним пунктом и теперь комиссия принимает решения о наличии в продукции СМИ "материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".
Комиссия
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Специальная комиссия сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам
Специальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это...
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