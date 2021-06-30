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Специальная комиссия сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам

30.06.2021 08:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Специальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это прописано в указе президента от 28 июня 2021 г. № 242, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 

Документом корректирует положение о Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Его дополнили ещё одним пунктом и теперь комиссия принимает решения о наличии в продукции СМИ "материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".

Комиссия включает в себя около 20 человек. Среди них госсекретарь Совбеза, первый замглавы Администрации президента, заместитель председателя Следственного комитета, глава КГБ, пресс-секретарь президента и прочие должностные лица. 


 
 
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Специальная комиссия из силовиков и чиновников теперь сможет решать - есть ли в СМИ информация, которая способна нанести вред национальным интересам. Это...
 
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