У Варшаве з’явіцца Музей Вольнай Беларусі

Источник материала: Белсат

Экспазіцыю, прысвечаную беларускім пратэстам пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў стварае Народнае антыкрызіснае ўпраўленне.

У Музеі плануецца сабраць, захаваць і паказаць дакументы, звязаныя з выбарамі-2020, лісты і малюнкі палітвязняў, улёткі, плакаты, сцягі і іншую пратэстную атрыбутыку, кіна- і фотадакументы.

На старце праекту НАУ аб’яўляе збор прадметаў музейнага значэння, звязаных з пратэстным рухам у Беларусі ў 2020-2021 гадах для запуску часовай экспазіцыі, а таксама стварэння лічбавых копіяў гэтых прадметаў для сайта музею.

Стваральнікі музею падкрэсліваюць, што разумеюць, як небяспечна сёння збіраць і захоўваць такія прадметы ў Беларусі, таму абяцаюць, што ўсе звесткі пра людзей, якія перадалі інфармацыю аб прадметах ці самі прадметы, застануцца пры жаданні гэтых людзей ананімнымі. НАУ збіраецца забяспечыць бяспечны збор і захоўванне прадметаў і іх копіяў.

Тых, хто хоча перадаць нешта ў Музей Вольнай Беларусі, НАУ заклікае звяртацца праз чат-бот @NAUsupport.

Часовая экспазіцыя Музею Вольнай Беларусі будзе арганізавана ў Варшае. У планах – абавязковае перамяшчэнне экспанатаў у Беларусь, але ўжо пры іншых палітычных умовах. Таксама будзе працаваць сайт «Музей Вольнай Беларусі».

Адказныя за стварэнне Музею – кіраўнік НАУ Павел Латушка і Наталля Задзяркоўская, якая займаецца ў НАУ пытаннямі захавання культуры і нацыянальнай спадчыны.

«Можа, хтосьці з вас спытае, ці надышоў час ствараць музей? – разважае Павел Латушка ў відэанонсе музей на сайце НАУ. – Я запытаюся ў вас – ці верым мы ў перамогу? Я – веру. А вы?».

«Верым, – кажа Наталля Задзяркоўская. – Мы верым у дзень, калі ўсе разам мы пераможам рэжым. Верым у перамогу святла над цемрай. Год таму беларусы выйшлі на першыя масавыя акцыі пратэсту падчас выбарчай кампаніі-2020. За гэты час супраць рэжыму выступілі сотні тысяч, мільёны людзей. Кожны з іх ужо зрабіў і працягвае рабіць унёсак у агульную гісторыю нашай перамогі. У гэтай гісторыі ўжо тысяча старонак. І мы абавязаныя іх захаваць для сябе і сваіх нашчадкаў».

НАУ накіравала запыт аб падтрымцы свайго праекту ў Міжнародны Камітэт мемарыяльных музеяў памяці ахвяр публічных злачынстваў (International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes (ICMEMO) Міжнароднай рады музеяў (International Council of Museums (ICOM).

Стварэнне Музею Вольнай Беларусі ўжо падтрымалі Беларуская Рада культуры і Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці.

ГГ, belsat.eu