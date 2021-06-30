14 полезных и интересных фактов для тех, кто летит в Грузию

Источник материала: Салiдарнасць

Этим летом Грузия стала сверхпопулярной у белорусских туристов и путешественников. Журналист «Салідарнасці» прокатился по стране и коротко рассказывает о впечатлениях.





Тбилиси

1. Итак, Грузия осталась одной из немногих стран, куда можно улететь в отпуск прямым авиарейсом из Минска. В эту страну вас впустят или с сертификатом о вакцинации, или с отрицательным результатом теста ПЦР, проведенного за последние 72 часа до визита в Грузию. Во втором случае на третьи сутки пребывания нужно еще раз пройти ПЦР-обследование.

Также перед пересечением границы нужно заполнить онлайн-форму заявки, что занимает около 5 минут.

У меня был сертификат о двух прививках вакциной «Спутник V» – никаких проблем при пересечении границы воздушным путем не возникло. Как и при передвижении по Грузии.

По прилету в Минск неприятным сюрпризом стало требование о самоизоляции на 10 дней. Для чего это нужно, если пройден курс вакцинации? Найти ответа на этот впорос не удалось.

2. В июне в Грузии работали общественный транспорт, магазины, кафе. А с 1 июля отменяется комендантский час, действовавший с 23:00 до 5:00.

3. В предыдущий раз был в Грузии больше 10 лет назад. С тех пор инфрастуктура в стране сильно изменилась в лучшую сторону. Новые и чистые туристистические объекты, общественный траспорт, дороги, кафе и другое.

4. Мы планировали поездку по стране и передвигались самостоятельно – в сети полно соотвествующей информации. Проблем с жильем, забронированным через Booking, не было.

5. Цены на фоне белорусских приятно удивляют. Купили местную сим-карту с интернет-трафиком, пользовались приложением «Яндекс такси»: цены на поездку по Тбилиси в основном варьировались от 3,5 до 5,5 лари (один лари=80 белорусских копеек). Самая дешевая поездка получилась через центр Батуми – 2,2 лари.

Цены на еду в кафе по сравнению с белорусскими также невысокие. Лучше сначала заказывать одно блюдо грузинской кухни, а затем решать, нужна ли добавка – порции очень большие. Это касается порций хинкали и хачапури, супов – харчо, чихиртму и т.д.





Батуми

Цены на вино: литр разливного в кафе – 7-12 лари, в магазинах с такой же стоимости начинаются цены за бутылку.

В городах есть современные просторные супермаркеты с большим выбором товаров и хорошими ценами (в том числе с сувенирами и продуктами вроде чурчхелы).

6. Везде, где мы были, – Тбилиси, Степанцминда, Боржоми, Батуми – чувствовали себя в безопасности. Безобидных, но приставучих попрашаек встретили только в Батуми.

7. За время поездки встретили немало женщин, которые путешествовали самостоятельно. Что также подтверждает вывод о безопасности. Перед поездкой читал, что в Грузии у мужчин не принято ходить в шортах – на самом деле, теперь это уже не так.





Вид на гору Казбек

8. Многие, особенно люди старшего поколения, неплохо знают русский язык. Отлично его знают владельцы апартаментов и отдельные таксисты.

9. В Грузии советуют торговаться. Но у нас сбить цену получилось только один раз: за экскурсию на катере заплатили не 45 лари с человека, а 30.

10. В Грузии много хорошей минеральной воды. Что интересно: в отличие от Беларуси, цены на «Боржоми» и «Набеглави» одинаковые. Местные выбирают минералку в зависимости от своего вкуса.





11. В Тбилиси в июне было стабильно жарко – около +30. На море в Батуми погода была неустойчивая: около +23, но то солнце, то дождь. Батуми и другие курортные поселки Аджарии внешне по своей застройке напоминают курортную Болгарию.

12. Хинкали едят руками, держа за хвостики, которые съедать не стоит. Заказывают поштучно: один хинкали – 1 лари. Для первого раза вряд ли стоит заказывать больше 10 штук.





В горы можно поехать на обычной маршрутке, на экскурсионном автобусе или на арендованном авто с водителем

13. Пешеходные переходы нужно пересекать одновременно и осторожно, и нагловато – водители могут не остановиться, если вы будете просто стоять в ожидании. За границами городов немало свободно гуляющих по дорогам коров – но местные к этому привыкли и проблемой для водителей это не является.





Кроме коров встречаются и ослики-попрошайки

14. В Грузии не стесняются говорить о политике. Интересно было услышать мнения местных о России, периоде власти Саакашвили и отношении к нынешнему руководству страны. В первом и третьем случаях без матов редко обходится.