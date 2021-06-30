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Помощник Лукашенко ушел в отставку – после двух месяцев работы на должности
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Бутарев был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.
Фото БЕЛТА
Стало известно, что он ушел в отставку, сообщает
Лукашенко отставку принял, о чем свидетельствует указ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале.
Бутарев родился в 1972 году в деревне Трилесино Горецкого района. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1999 по 2007 год работал на разных руководящих должностях в Шкловском районе.
Затем был первым замом председателя Круглянского райисполкома, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совмина, первым заместителем председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.
С июля 2019 года Бутарев возглавлял Горецкий районный исполнительный комитет.
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Александр Бутарев был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.
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