Помощник Лукашенко ушел в отставку – после двух месяцев работы на должности

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Александр Бутарев был назначен на должность помощника президента — инспектора по Минской области 5 апреля 2021 года.





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Стало известно, что он ушел в отставку, сообщает TUT.BY . Таким образом, он пробыл на своей должности чуть более двух месяцев.

Лукашенко отставку принял, о чем свидетельствует указ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале.

Бутарев родился в 1972 году в деревне Трилесино Горецкого района. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1999 по 2007 год работал на разных руководящих должностях в Шкловском районе.

Затем был первым замом председателя Круглянского райисполкома, инспектором по Витебской области аналитического управления аппарата Совмина, первым заместителем председателя Горецкого райисполкома, председателем Кировского райисполкома.

С июля 2019 года Бутарев возглавлял Горецкий районный исполнительный комитет.