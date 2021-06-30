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Минтранс США предлагает запретить продажу билетов на рейсы между Америкой и Беларусью

30.06.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению Министерства транспорта США, Вашингтон должен запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками.

Минтранс США предлагает запретить продажу билетов на рейсы между Америкой и Беларусью

Как отмечается в заявлении Госдепа, опубликованном 29 июня, ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона.

Ожидается, что общественное обсуждение этой темы пройдет до 1 июля, пишет DW.

Эти предложения связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

 

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Теги: Минск
 
 
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По мнению Министерства транспорта США, Вашингтон должен запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те,...
 
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