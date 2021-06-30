|
ЕС: Лукашенко изолирует страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусы не были изолированы
Источник материала: Навiны
Кроме приостановки участия в программе
Как пишет
Соглашение о реадмиссии было условием заключения визового договора, по которому граждане Беларуси могли получить шенгенскую визу не за 80, а за 35 евро.
По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали, приостановка соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки визового соглашения.
«ЕС сожалеет, что белорусский режим решил запустить процедуру приостановки соглашения о реадмиссии, вступившего в силу только в прошлом году», — заявила она.
Кроме этого Массрали напомнила, что соглашение об упрощении выдачи виз является «одним из важнейших инструментов поддержания прочных связей между людьми в ЕС и Беларуси».
«Действия режима Лукашенко изолируют страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусы не были изолированы», — подчеркнула представитель ЕС.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме приостановки участия в программе «Восточное партнерство» в ответ на санкции ЕС, власти Беларуси приняли
|
Свежие газеты
Архив (Разное)