Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала с космодрома Байконур. На сайте Роскосмоса велась трансляция, сообщает ТАСС.

Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) в этом году. Примерно через девять минут после старта корабль был выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-17" с МКС пройдет по двухсуточной схеме, его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента Международной космической станции запланирована примерно на 04.02 мск 2 июля.

На ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесена символика Чувашии и изображение уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Также на головном обтекателе находится изображение к 75-летию ракетно-космической корпорации "Энергия".

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, более 1,5 т сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.-0-