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В Кобринском районе при пожаре погиб мужчина

30.06.2021 09:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при ночном пожаре в Кобринском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел в ночь на 30 июня. Сообщение о пожаре в агрогородке Дивин спасателям поступило в 00.07. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, жилой деревянный дом на ул.Середовича горел изнутри.

В огне погиб 47-летний хозяин жилища. Мужчина проживал совместно с матерью. Она не пострадала - на момент пожара женщина находилась у соседей.

Огонь повредил стены, кровлю, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел в ночь на 30 июня. Сообщение о пожаре в агрогородке Дивин спасателям поступило в 00.07. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова,...
 
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